El Ministerio de Exteriores destacó que la ceremonia no solo celebró esta recuperación, “sino que también buscó concienciar sobre el daño causado por el robo, tráfico y comercio ilegal de bienes culturales”.

Más bienes recuperados

Además de las 552 piezas, arqueólogos peruanos recuperaron otras 12 piezas prehispánicas del saqueo en un yacimiento arqueológico ubicado en el norte de Lima, informó este sábado el Ministerio de Cultura al detallar que algunas de estas vasijas tienen más de 1.000 años de antigüedad.

“Se trata de cántaros, ollas, un plato de cerámica y dos fragmentos de láminas de metal, correspondientes a estilos prehispánicos locales, temporalmente pertenecientes a los períodos Horizonte Medio (600 d. C. – 1000 d. C.) e Intermedio Tardío (1000 d. C. – 1476 d. C)”, señaló el ministerio en un comunicado.

Los bienes fueron encontrados en el sitio Arqueológico Pampa de Ánimas – La Wasa, en la provincia de Huaura, en la región Lima, antigua sede de las culturas Huaura y Chancay.

La institución indicó que este hallazgo se dio tras la denuncia de un ciudadano, que informó al Ministerio de Cultura que había observado excavaciones en dicho lugar para extraer ilícitamente bienes culturales, una acción que se conoce comúnmente como “huaqueo”.

“La inicial evaluación de los bienes constató que algunos se encuentran en buen estado, otros lucen deteriorados y en algunos casos fragmentados, debido a su exposición a las condiciones ambientales adversas o a su violenta manipulación”, agregó.

Expuso que las piezas fueron trasladadas a la sede del Ministerio de Cultura, con el fin de llevar a cabo las acciones de protección correspondientes: evaluación, declaratoria y registro.

Y que la inspección fue llevada a cabo por especialistas de la Dirección de Recuperaciones (DRE), unidad de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural.

Por último, el Ministerio de Cultura invocó a la ciudadanía a colaborar activamente en la defensa y protección del patrimonio, comunicando cualquier hallazgo o atentado contra este a los distintos canales telefónicos y digitales que ofrece la institución para esta cuestión.