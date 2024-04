Pilar Sáinz: ‘Muchas veces no sigo las tendencias’

“Muchas veces no sigo las tendencias. Tengo un estilo muy propio en el que sí es cierto que estoy pendiente de algunas cosas, pero tengo un estilo muy definido. A mí me gusta que mis vestidos reflejen esa manera psicológica que explora lo más profundo del ser en el que defino quién soy, el porqué estoy aquí y, en ese sentido, me analizo mucho como persona en el ámbito personal y profesional. En el aspecto filosófico, busco ahondar en la parte del pensamiento desde los griegos hasta hoy y el porqué, por ejemplo, surgen las guerras que pasan. Yo, junto con mi madre que trabaja conmigo en el taller, somos dos personas muy positivas que agradecemos lo que tenemos y que siempre vemos que hay una luz al final del túnel, sin embargo, tenemos la empatía de cuestionar el horror que se vive en las guerras de Ucrania y Gaza”, resaltó.

Panamá y España son dos grandes fuentes de inspiración para Sáinz, por lo que trae lo mejor de ambas tierras en sus creaciones. “Al principio, yo tenía un caos en el que no sabía quién era y qué diseñaba, porque me tropicalicé y tenía colores austeros y, entonces, poco a poco fui introduciendo el color de una forma dinámica y elegante. Hoy soy parte de la fusión de estos dos mundos”, expresó.

“Nos gusta mucho jugar con la versatilidad del día y la noche, en la que una misma mujer que le encanta la moda pueda considerar cómo y cuándo se pone esta pieza. A nuestras clientas les gusta vestirse muy bien y me sorprende la manera en cómo ellas mismas innovan con las piezas al momento de vestir. Por otro lado, hay otro tipo de clientela que necesita que la asesores y le ayudes a vestirse, porque no sabe qué ponerse para una determinada ocasión. Y es entonces donde la versatilidad da mucho juego”, dijo.

El valor del aprendizaje

Pilar Sáinz confiesa en la conversación que si bien no se sentía del todo atraída por la moda, esta siempre formó parte de su vida desde muy pequeña. “Ya que mi madre, la diseñadora Pilar Egea, siempre veía a proveedores e iba a las ferias con ella, por lo que eso está en mi ADN. Entonces estudié diseño de moda, pero al final fue una carrera incompleta porque no me dio satisfacción. Después estudié cinco años de arte dramático, que me dieron las herramientas para expresarme y entender muchas cosas, además de tener la humildad y trabajar con actores. También pude estudiar filosofía y literatura que, al final, significaron un complemento para mi carrera”, contó.

En el año 1998, Sáinz decide montar su primer atelier en el que decide dar rienda suelta a su creatividad, marcando así el inicio de su carrera en el ámbito de la moda. Hoy trabaja junto a su madre Pilar Egea, en una dinámica en que madre e hija intercambian ideas y opiniones para ofrecer lo mejor a su clientela, de la cual una parte importante es latinoamericana, por lo que ha podido también exhibir sus diseños no solo en Panamá, sino en Costa Rica, y Miami, en Estados Unidos.

Si bien desde la pandemia decidió volver a Madrid, Sáinz de vez en cuando regresa por Panamá. Ella aún recuerda con cariño su paso por Panamá, al que considera un país bendecido. Sáinz desembarcó por primera vez en el año 2013 y recuerda que su desarrollo profesional, que no solo se expresó en la oportunidad de poder presentar sus creaciones en diversas ediciones de la Panamá Fashion Week, estuvo llena de lecciones.

“Tuve una apertura mental muy grande y, sobre todo, aprendí a cultivar la paciencia porque antes no lo era y ahora sí soy alguien súper paciente. En Europa vamos todos acelerados, y en cambio Panamá te ofrece una calidez impresionante”, expresó.

A los jóvenes que sueñan con incursionar en la ruta del diseño de modas, Sáinz les aconseja mantener siempre la perseverancia y no asustarse ante los fracasos, ya que se pueden ver como oportunidades para mejorar y empezar de nuevo.