Príncipe William rinde emotivo tributo a la princesa Diana en el Día de las Madres

La instántanea la acompañó con la siguiente frase: “Recordando a mi madre, hoy y todos los días. Pensando en todos los que hoy están recordando a alguien que aman. Feliz Día de la Madre”.

William publicó una foto donde se aprecia a una joven Diana junto al príncipe heredero menor de cinco años en un jardín de flores.

En celebración al Día de las Madres, el príncipe William rindió un emotivo tributo a la princesa Diana, a través de sus redes sociales.

Celebración

Gemini ha dichoEl Reino Unido celebra el Día de la Madre hoy, 15 de marzo de 2026, debido a una tradición religiosa y social que data de hace siglos.

A diferencia de la mayoría de los países que fijan la fecha en mayo, en las islas británicas esta festividad es móvil y se rige por el calendario litúrgico.

La celebración no nació como un homenaje directo a las madres biológicas, sino a la “Iglesia Madre”.

Se estableció que en el cuarto domingo de Cuaresma (conocido como Laetare Sunday), los fieles debían regresar a la iglesia principal de su zona o a la catedral donde fueron bautizados.

Durante los siglos XVII y XVIII, era común que los jóvenes de familias pobres trabajaran como sirvientes en grandes casas señoriales.

Este día era el único domingo del año en el que se les daba permiso para volver a sus hogares, visitar a sus familias y asistir a su “Iglesia Madre”.

Como la festividad está anclada al cuarto domingo de Cuaresma, su fecha depende directamente de cuándo caiga el domingo de Pascua.