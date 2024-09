¿Qué hacer cuando te hacen un mal trabajo en el cabello?

¿Efectos psicológicos?

Ser sinceros con el cliente

El estilista Ricardo Flores recomendó que para evitar inconvenientes con los clientes, lo primero que se debe tomar en cuenta “es ser muy sincero con la cliente, con respecto a la condición del cabello, ya sea, su textura, color natural o teñido y cómo esto afectaría el cambio que esta desee realizar.

“Aunque no lo crean, a veces nos toca ser un poco psicólogos con ese tipo de cliente, para trabajar tranquilo y llenar sus expectativas (...) La negligencia sucede cuando no se platica con la cliente su historial de cabello. Cuando no se hace una prueba de mechón, si desea cambiarlo con base oscuras teñidas y cuando no se utiliza productos profesionales para realizar esos trabajos”, remarcó a este medio.

Es importante, igualmente que quienes deseen realizarse un tratamiento de belleza acudan a profesionales idoneos y preferiblemente pidan referencias antes de solicitar el trabajo.