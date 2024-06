¿Quiénes se acercan al EGOT después de los premios Tony?

¿Quienes más se acercan al EGOT?

Por su parte, Strong ganó el Tony a Mejor interpretación de un actor en un papel protagónico en una obra de teatro gracias a su participación en Enemy of the People .

Otros ganadores de la noche

Más allá de la búsqueda del EGOT, los premios Tony también dejaron grandes momentos para aquellos actores que no están cerca de este estatus así como las consideradas las mejores obras de teatro durante la temporada 2023-2024 en Broadway.

Por ejemplo, Stereophonic se convirtió en la puesta en escena que obtuvo más premios ganando cinco Tonys a lo largo de la gala.

Los reconocimientos a esta obra de teatro incluyeron Mejor obra de teatro, Mejor dirección de una obra de teatro, Mejor interpretación de un actor en un papel destacado en una obra de teatro con el actor Will Brill, Mejor diseño de sonido en una obra de teatro y Mejor escenografía de una obra de teatro.

Stereophonic es una obra de teatro dramática con música, escrita por el dramaturgo estadounidense David Adjmi. La música escrita para la obra fue compuesta por Will Butler de la banda de rock independiente Arcade Fire.

Esta puesta en escena sigue a una banda de rock ficticia en la cúspide del estrellato mientras luchan por grabar su nuevo álbum ambientado entre 1976 y 1977. La producción debutó en Playwrights Horizons off-Broadway en 2023 antes de trasladarse a Broadway en el John Golden Theatre en 2024.

En cuanto a los actores, Daniel Radcliff, mejor conocido por su papel protagónico en la saga de Harry Potter, se superó con el personaje de Charley Kringas en el musical Merrily We Roll Along, el cual lo hizo acreedor a su primer Tony en la categoría Mejor actuación de un actor destacado en un musical. Merrily We Roll Along también ganó el premio a Mejor reposición de un musical durante la velada.

Por otro lado, Alicia Keys, que es la cuarta mujer más premiada en los Grammys a lo largo de la historia estuvo nominada en 13 cateogrías por el musical Hell’s Kitchen, el cual está basado vagamente en su vida.

Esta producción también incluye varios de sus éxitos y durante los Tony ganó dos premios: Mejor interpretación de una actriz principal en un musical y Mejor interpretación de una actriz destacada en un musical.

Keys culminó esta noche presentandose en la ceremonia junto al rapero Jay-Z para interpretar la canción Empire State of Mind, en la cual colaboran.