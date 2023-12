Rector del Incae: ‘Panamá tiene ventajas que no posee ninguna otra capital’

Panamá es el hub de las Américas, posee un centro logístico importante y un número relevante de empresas reconocidas. Todas estas características han sido los puntos importantes por las cuales el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas decidiera establecer una sede en Panamá.

Esta es la postura del rector de la Incae Business School, Enrique Bolaños. “Panamá tiene unas ventajas que no tiene Costa Rica, y Nicaragua, y dijimos, por qué no posicionarnos [en este país] (...) Panamá tiene esa ventaja que no tiene ninguna de las otras capitales”.

El Gobierno de Panamá anunció el establecimiento de una sede permanente de Incae a través de la resolución ejecutiva N°5 del 11 de diciembre de 2023. Con esto, el Estado panameño le da la capacidad a Incae de contratar, adquirir y disponer de muebles e instituir procedimientos judiciales y administrativos.

“Con el establecimiento de una sede permanente en Panamá se verá sustancialmente incrementado y potenciado el impacto que Incae Business School ha tenido hasta la fecha en nuestro país. Las contrataciones locales de trabajadores que realice Incae Business School para sus actividades en el territorio nacional, deberán cumplir con las leyes laborales y de seguridad social vigentes en Panamá”, sostiene una nota de prensa de Presidencia.