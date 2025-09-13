Reinauguración de la Universidad en su Centenario

La Universidad de Panamá es una mega universidad, integrada por una pluralidad y diversidad de unidades académico-administrativas, profesores, estudiantes, administrativos, egresados, patrimonio y presencia nacional. Ésta no puede seguir gestionándose con las mismas estructuras, procedimientos y metodologías concerniente a otra realidad, cuando 'hoy reclama transformaciones innovadoras en la gestión institucional de sus funciones de enseñanza, investigación, extensión y gestión'.Tampoco puede continuar dirigiéndose con un liderazgo individualista que impide el desarrollo potencial de la institución, ya que las nuevas condiciones exigen un 'liderazgo institucional, ético y participativo', porque por encima de las autoridades está la institución, las unidades académicas y los estamentos. La Universidad es lo permanente y las autoridades son transitorias. La exaltación personalista tiene que dar paso a una conducción institucional de la Universidad, donde tengan protagonismo los extraordinarios y consagrados profesores, investigadores, estudiantes y administrativos que tiene la institución.