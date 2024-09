Restauración de ecosistemas marinos

Adaptación y restauración

La restauración de los hábitats terrestres y marinos puede ser eficaz a escala local para la adaptación. Esfuerzos como estos son respaldados por la comunidad cuando se tiene una base científica y se integra a las poblaciones originarias.

Restaurar un ecosistema alterado, degradado o dañado involucra volver al estado inicial, o por lo menos, a un estado cercano a como era antes. Los datos a lo largo del tiempo son importantes. Hay ecólogos especializados en restauración.

“En los ecosistemas hay flujos de energía, constituidos por múltiples poblaciones de diferentes especies que forman una comunidad, a esto se le llama la ‘estructura de la comunidad’. Cuando todos los componentes del ecosistema están presentes y funcionan en ese flujo energético entre redes tróficas, gremios, etc., se mantiene un punto de estabilidad y clímax. Si se cambia la estructura de los ecosistemas, removiendo uno o varios de sus elementos, o si hay un estresor o varios, el ecosistema ya no es estable y, al estar debilitado, es susceptible a más daños”, explica el doctor Edgardo Díaz Ferguson, director ejecutivo y coordinador científico de la Estación Científica Coiba AIP.

El doctor Díaz Ferguson pone el ejemplo de las ballenas. Si el avistamiento se ha triplicado y si no se siguen las normas, las ballenas perciben ese estresor y se pueden asustar, encallar o alejarse, y no solo se pierde la actividad turística. Las ballenas tienen un papel importante en la dinámica de nutrientes y en el ciclo del carbono. “Su aleteo es como revolver una taza de café. Ese movimiento es una ‘bomba biológica’. Eso nos lleva a reflexionar ¿qué pasa con las reacciones químicas en un océano sin peces?”.

Antes de implementar una restauración, se debe hacer un diagnóstico de cuáles son los cambios y los estresores del ecosistema.

La restauración puede ser pasiva o natural, cuando los ecosistemas se regeneran por sí mismos sin intervención humana, cuando no existen estresores o se eliminan los elementos que no permiten la recuperación. La restauración activa involucra la intervención del ser humano, para ayudar a incorporar las mismas especies que estuvieron en ese ecosistema antes, y evaluando y monitoreando durante un tiempo, para apoyar el crecimiento de las especies y que estas puedan colonizar el espacio propio de ese ecosistema, ya sea un arrecife de coral, manglar o un bosque. Si no se toman en cuenta las especies nativas del lugar, entonces se crearía un ecosistema artificial.

Es importante caracterizar genéticamente los individuos que se van a utilizar para la restauración, para garantizar la variabilidad genética en los cultivos y que tengan mayor capacidad de resistir enfermedades.