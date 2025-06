Retórica y conocimiento científico

Aunque los resultados de la investigación científica no son asunto de mera opinión, ello no implica que sean como los fallos de la Corte Suprema de Justicia en materia de constitucionalidad: últimos, definitivos e inapelables. El producto final de la ciencia es presentado en forma de teorías, las que son expresadas en un determinado lenguaje. Esto permite su puesta en escena ante los demás, sean especialistas o legos. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la retórica?

Retórica

La palabra ‘retórica’ no siempre se entiende en términos positivos, con frecuencia se usa peyorativamente, como cuando decimos: “lo que dices es retórica barata”, o “las propuestas de los sectores populares para salvar a la CSS son mera retórica”. En estos casos, ‘retórica’ pareciera apuntar a una suerte de palabrerío que no se fundamenta en respaldo (evidencia) de ningún tipo, por lo cual no debería tomarse en serio; en ese sentido, ‘retórica’ cumple una función descalificadora.

¿Es retórica la ciencia?

McCloskey [(1998). The Rhetoric of Economics (Rhetoric of the Human Sciences) Edición de Kindle.] se refiere a cómo ha sido entendida la ciencia, destacando que esta palabra ha sido usada para significar “investigación sistemática”, pero que podría reclamarse para significar “argumento razonable y riguroso”. En ese sentido, destaca cómo la economía ha devenido en un discurso altamente matematizado (econometría), pero de lo cual no se puede inferir que los modelos así construidos sean eficaces para tratar los problemas reales de la economía real: la matemática es insuficiente para la ciencia económica empírica.

Más bien, esos modelos teóricos describen situaciones ideales en términos que los miembros de la comunidad de economistas aceptan, mejoran, socializan y proyectan como base para la toma de decisiones en distintos niveles (organizacional, social, político, etc.). Los modelos teóricos de la economía, por tanto, tienen un componente persuasivo, cumplen una función conativa innegable. De modo que, la economía en particular -y las ciencias en general- no pueden sustraerse de aspectos retóricos. Esto, sin embargo, no implica que sean flatus vocis.

Las ciencias son retóricas por varias razones. En primer lugar, porque se expresan en un lenguaje y el lenguaje es un ‘hecho social’ que presupone una ‘audiencia’, sea esta la propia comunidad científica o el gran público; en segundo lugar, porque comprenden elementos como (i) la metáfora, ejemplificados en modelos y razonamientos, (ii) fundamentan un relato o historia dirigido a una audiencia y (iii) remiten al poder de autoridad, expresado por los autores que suelen ser citados o referenciados por los especialistas.

Pensemos, por ejemplo, en las siguientes aserciones:

El mercado es una mano invisible,

La organización del trabajo es una función de producción,

La realidad es una construcción social,

La lucha de clases es el motor de la historia,

La observación modifica lo observado.

En todos ellos se le está dando una innegable responsabilidad al lenguaje: ninguno de ellos supone literalmente por lo que afirma, todos son ‘objeto de interpretación’. Por lo cual, sugiere MacCloskey, parece una buena idea examinar detenidamente el lenguaje que usamos para expresar nuestras concepciones y/o explicaciones del mundo/realidad social: ciencia, metáfora y retórica son convergentes.