Ricardo Velásquez presenta su colección “Llegó Navidad”: una celebración a la nostalgia y la unión familiar

Aunque el proyecto reúne principalmente clásicos, Velásquez resaltó que cada interpretación tiene un toque personal y emocional.<b>'Mi música siempre es un poco reflexiva e introspectiva, he sacado dos o tres temas bastante alegres, pero por lo general, la canción navideña que siempre canto suele ser nostalgicado, suele ser melancolicado. O sea que hemos hecho un switch y la idea es que al final cada uno vive la navidad a su manera, no siempre la navidad es alegre, la navidad para muchas personas no es tan alegre'</b> señaló.