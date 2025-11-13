  1. Inicio
Ricardo Velásquez presenta su colección “Llegó Navidad”: una celebración a la nostalgia y la unión familiar

El artista señaló que las piezas seleccionadas son aquellas que más lo acompañan en sus conciertos de fin de año
Deborah Peña | La Estrella de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 13/11/2025 11:30
El cantante presentó su más reciente trabajo musical titulado “Llegó Navidad”, una colección de temas clásicos que promete envolver al público con el espíritu navideño

Las luces, los villancicos y el aroma de la temporada ya se sienten, y con ellos llega la voz inconfundible de Ricardo Velásquez, quien ha decidido darle la bienvenida a la Navidad con un proyecto lleno de emociones y recuerdos.

En un encuentro íntimo, el cantante presentó su más reciente trabajo musical titulado “Llegó Navidad”, una colección de temas clásicos que promete envolver al público con el espíritu navideño y un mensaje de esperanza.

Velásquez explicó que esta colección representa un deseo largamente postergado: “Tengo muchos años en que la Navidad forma parte de mi carrera. Todos los años tengo conciertos en diferentes partes del mundo, inclusive Panamá, y siempre había querido grabar temas navideños, pero bueno, cosas de la vida uno lo va postergando y postergando, y este año, desde que inició dije, bueno, este año voy a hacer por lo menos un medio disco, unos seis, siete temas, y fui a Costa Rica y le metí con todo, y aquí salió esto”, contó.

El artista señaló que las piezas seleccionadas son aquellas que más lo acompañan en sus conciertos de fin de año.

“Son mis temas favoritos, los que nunca pueden faltar a mis conciertos, y bueno, preparado con mucho cariño, tienen diferentes estilos, recopilan diferentes momentos de mi historia en la vida, porque hay temas que pueden tener tres, cuatro, cinco años, pero que nunca nos habían lanzado, entonces pues, de ahí nace”, expresó.

Aunque el proyecto reúne principalmente clásicos, Velásquez resaltó que cada interpretación tiene un toque personal y emocional.

“Mi música siempre es un poco reflexiva e introspectiva, he sacado dos o tres temas bastante alegres, pero por lo general, la canción navideña que siempre canto suele ser nostalgicado, suele ser melancolicado. O sea que hemos hecho un switch y la idea es que al final cada uno vive la navidad a su manera, no siempre la navidad es alegre, la navidad para muchas personas no es tan alegre” señaló.

Entre los temas que más lo conmueven, el artista destacó “Navidad sin ti”, una canción que, según dijo, lo toca profundamente. “Habla un poquito de esos momentos en los que pasas la navidad con alguien que has perdido o que no tiene cerca de ti, que amas y que no puedes estar con él en ese momento. Y ese me llega ahí. Al corazón ”, confesó con emoción.

Para Velásquez, la Navidad tiene un significado doble: trabajo y afecto.

“Artísticamente significa siempre mucho trabajo, muchas veces cuando viví tantos años fuera no podía venir a pasar navidad aquí y ahí entra el tema de la nostalgia que te comentaba. Por 12, 15 años yo estuve fuera y pasaba navidad después solo, cantando sí, pero mi familia estaba acá en Panamá. Y bueno ya con los años que llevo viviendo aquí eso se ha ido borrando y me casé y ahora vivo la navidad de otra manera. Para mí la familia es lo número uno”, afirmó.

Con esta producción, Ricardo Velásquez busca conectar con todas las emociones que despierta diciembre: la alegría, la nostalgia y la esperanza. “Llegó Navidad” no solo marca una nueva etapa en su carrera, sino también un recordatorio de que la música puede ser el puente que une corazones, incluso en los momentos más melancólicos.

