Ricardo Velásquez presenta su colección “Llegó Navidad”: una celebración a la nostalgia y la unión familiar

Las luces, los villancicos y el aroma de la temporada ya se sienten, y con ellos llega la voz inconfundible de Ricardo Velásquez, quien ha decidido darle la bienvenida a la Navidad con un proyecto lleno de emociones y recuerdos.

En un encuentro íntimo, el cantante presentó su más reciente trabajo musical titulado “Llegó Navidad”, una colección de temas clásicos que promete envolver al público con el espíritu navideño y un mensaje de esperanza.

Velásquez explicó que esta colección representa un deseo largamente postergado: “Tengo muchos años en que la Navidad forma parte de mi carrera. Todos los años tengo conciertos en diferentes partes del mundo, inclusive Panamá, y siempre había querido grabar temas navideños, pero bueno, cosas de la vida uno lo va postergando y postergando, y este año, desde que inició dije, bueno, este año voy a hacer por lo menos un medio disco, unos seis, siete temas, y fui a Costa Rica y le metí con todo, y aquí salió esto”, contó.

El artista señaló que las piezas seleccionadas son aquellas que más lo acompañan en sus conciertos de fin de año.

“Son mis temas favoritos, los que nunca pueden faltar a mis conciertos, y bueno, preparado con mucho cariño, tienen diferentes estilos, recopilan diferentes momentos de mi historia en la vida, porque hay temas que pueden tener tres, cuatro, cinco años, pero que nunca nos habían lanzado, entonces pues, de ahí nace”, expresó.