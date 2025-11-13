Directora de Aduanas: ‘Cero oportunidades, el que la hace la paga inmediatamente’

La directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), Soraya Valdivieso, reiteró este jueves 13 de noviembre su política de “mano dura” en la institución contra funcionarios corruptos.

Además, aclaró que las desvinculaciones en la ANA suman más de 200 y reiteró que se han efectuado de forma “científica” y “no son de carácter política”.

Según la funcionaria, en la ANA se han respetado el personal técnico y no importa en que administración gubernamental ingresaron a la entidad.

Añadió que se han destituido a 100 funcionarios por actos de corrupción y mucho de ellos fueron enviados a la Procuraduría General de la Nación.

Valdivieso señaló que la tolerancia hacia actos ilícitos es cero dentro de la entidad. “Es cero oportunidades, el que la hace la paga inmediatamente, porque es la única manera de dar el ejemplo”, indicó.

Por otro lado, Valdivieso explicó que se desarrolla el operativo “Navidad sin contrabando” y recalcó el apoyo del sector privado. “Tenemos una alianza estratégica con el sector privado” para evitar la competencia desleal a través de la piratería y el contrabando, expresó al tiempo que afectaba de manera negativa a la economía del país y la generación de empleos.

Al pedirle que cuantificara la cantidad de mercancía decomisada en los aeropuertos del país Valdivieso indicó que hasta la fecha suma casi un millón de dólares.

Valdivieso recordó que cuando habla de los aeropuertos se refiere al Internacional de Tocumen y el de Panamá Pacífico.

Además, la ANA tiene contemplado reforzar la seguridad aduanera en el Aeropuerto de Albrook, debido a los grandes riesgos en los vuelos privados.