Tráfico de cigarrillos por Panamá financia pandillas y narcotráfico

La actividad portuaria de Panamá forma parte de las más importantes del mundo, por ende, la fiscalización aduanera de la mercancía es elemental. En ese sentido, la <b><a href="/tag/-/meta/ana-autoridad-nacional-de-aduanas">Autoridad Nacional de Aduanas </a></b>ha enfocado parte de sus esfuerzos en reducir el contrabando a través de los puertos panameños, en especial de los cigarrillos. Panamá se mantenía liderando, según organizaciones internacionales, <b>el contrabando de cigarrillos a nivel mundial</b>, así lo confirmó Soraya Valdivieso, directora general de Aduanas. <i>'Queremos ser un hub mundial de logística, no un hub de contrabando', </i>afirmó la funcionaria durante una entrevista en TVN Noticias, en la que aseguró que en los últimos meses la entidad ha fortalecido su labor implementando una fiscalización aduanera con inteligencia y un reordenamiento de la planilla. Con esto, Aduanas ha logrado incrementar en los últimos seis meses las incautaciones entre 60 a 70% de lo realizado en los últimos 10 años, así ha sido reconocido internacionalmente, destacó Valdivieso. <b>¿Por qué es peligroso el contrabando de cigarrillos?</b>Cigarrillos falsificados y cigarrillos de contrabando son los dos tipos de mercancía más confiscada por Aduanas en los puertos panameños. Explica Valdivieso que<i> 'las organizaciones criminales han tomado la decisión que este es el rubro en materia de comercio ilícito más lucrativo para ellos, casi 700% de reedito que da el rubro de cigarrillos de contrabando para financiar las pandillas, el narcotráfico está muy vinculado a organizaciones criminales de narco'. </i>Adicional, esta mercancía representa pérdidas 200 a 300 millones de dólares al año en materia de impuesto para Panamá.