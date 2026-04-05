Ronaldinho lanza “Tu Música”: así funcionará su sello que busca talento en todo el mundo

El exfutbolista brasileño Ronaldinho vuelve a captar la atención mundial, esta vez lejos del balón.

La leyenda del fútbol anunció el lanzamiento de su propio sello discográfico, “Tu Música”, un proyecto con base en Miami que apuesta por una visión global y un modelo innovador para artistas emergentes y consolidados.

A través de sus redes sociales, Ronaldinho confirmó que utilizará su cuenta de Instagram como plataforma clave para conectar con músicos de todo el mundo.

La propuesta no se limita a firmar talentos: busca crear una comunidad activa donde artistas puedan lanzar sus canciones bajo el respaldo de este nuevo sello.

De acuerdo con la revista Billboard, el primer gran proyecto será un álbum inspirado en la Copa del Mundo, que reunirá artistas de diferentes nacionalidades.

La convocatoria abrirá durante la semana del 6 de abril, cuando músicos y compositores podrán postular sus canciones con la posibilidad de formar parte de esta producción internacional.

“Tu Música” no operará como un sello discográfico convencional. El proyecto introduce un sistema basado en metas de reproducciones, donde los artistas deberán alcanzar ciertos objetivos para desbloquear beneficios.

Entre los incentivos se incluyen premios, experiencias exclusivas, mayor visibilidad y nuevas oportunidades dentro de la industria.

Este enfoque se acerca más a un modelo de distribución digital que al de una disquera tradicional, alineándose con las nuevas dinámicas del mercado musical, donde el rendimiento en plataformas de streaming se ha convertido en un factor clave para el crecimiento de los artistas.

El lanzamiento de “Tu Música” marca una nueva etapa en la carrera de Ronaldinho, quien continúa expandiendo su marca personal más allá del fútbol. Con esta iniciativa, el brasileño busca posicionarse como un impulsor de talento en una industria cada vez más competitiva y globalizada.