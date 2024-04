‘Sacar a un animal silvestre de su hábitat es maltrato’

Abril es el Mes de Concienciación sobre el Maltrato Animal. Aunque los casos más populares de violencia hacia la fauna son los domésticos, los silvestres también son lastimados desde el momento en que son sacados de su hábitat natural. Situación que sucede con frecuencia en Panamá.

Según el director nacional de la Policía Ambiental, Rural y Turística, Elmer Caballero, en el país es común que se practique la caza, sin embargo, muchos no lo hacen por subsistencia, sino por deporte o para vender la carne en restaurantes. Las personas que se dedican a esto no necesitan dinero, ya que las escopetas que utilizan para matar a los animales cuestan mucho. “Los cazadores no tienen escrúpulos. Están alterando el equilibrio de las especies”.

La gente que mata al animal por subsistencia es muy respetuosa, como los indígenas, ellos matan, pero por necesidad. “La utilización de los recursos naturales debe ser sostenible”.

Los animales que más rescata esta dirección son las iguanas, el pepino de mar, las aves, que subrayó Caballero “no son para estar encerradas (...) Los animales silvestres los quieren domesticar y sacarlos de su hábitat, lo que es una forma de maltrato porque no están hechos para esa vida”. Se han podido atender hasta la fecha 148 especies silvestres.

Por otro lado, Caballero indicó que aunque la dirección no debería atender casos de denuncias relacionadas con los animales domésticos –ya que le compete a la Alcaldía de Panamá– para la entidad es “grato poder atender estos tipo de casos”.

Los perros y gatos son los más maltratados. Los dejan amarrados, sin agua, sin comida; esto se ve en todas las provincias. “Nos ha tocado ver animales atropellados en la calle en condiciones muy feas (...) Tenemos siete perros que son parte de nuestra familia policial. Todos tienen una historia de abandono”, explicó a La Estrella de Panamá.

El gran desafío, alertó Caballero, es que no hay un lugar al que se pueda llevar a los animales domésticos que han sido maltratados, “para que puedan recibir un mejor trato y ser adoptados. Destacó la labor de los rescatistas. Son muy entregados”.