Y en “SNL 50: Beyond Saturday Night” se contará con cuatro episodios, que también estrenarán en marzo, y conmemora el 50 aniversario de una manera muy especial. Cada capítulo destacará un elemento diferente del programa, incluida una muestra del proceso de castings, con imágenes de audición nunca antes vistas y relatos de primera mano de algunos de los nombres más emblemáticos del SNL, junto con una mirada al proceso de escritura, desde el guion hasta la pantalla. Para este documental, Juaquin Cambron se desempeña como showrunner y productor ejecutivo junto con Neville y Caitrin Rogers.

A través de la plataforma de streaming, Universal+, se estrenarán de manera exclusiva en Latinoamérica los dos shows especiales de aniversario y dos documentales para festejar la histórica temporada 50 de Saturday Night Live. El concierto y el especial aniversario se podrán disfrutar el viernes 21 de febrero, mientras que los dos documentales con material inédito que resaltan el legado de SNL en la televisión, “Ladies and Gentlemen... 50 Years of SNL Music” y “SNL 50: Beyond Saturday Night” estrenarán el viernes 7 de marzo en la plataforma.

Saturday antes del Night Live

Con un plan de acción en marcha para dar a Nueva York y el resto de Estados Unidos un show “hecho en casa”, con un humor seco, sarcástico y en muchas ocasiones, oscuro, Michaels logró forjar lo que sería la mitad de un siglo después un sello de la comedia norteamericana, proyectado en todo el mundo y de donde nombres como Tina Fey, Eddie Murphy, Chris Farley, Will Ferrell, Amy Poehler, Adam Sandler, Chris Rock, Maya Rudolph y Kristen Wiig, ha empezado y lanzado sus carreras en Hollywood hacia el éxito.

En 1979, durante una entrevista con la revista de farándula Rolling Stones, Michaels expresó: “El espectáculo parece un poco descuidado y andrajoso, ese es el aspecto que quería. No demasiado elegante. Es lo que Nueva York era en ese momento y lo que sigue siendo en general. Deteriorado, descuidado y querido por eso... Fui al teatro para que un diseñador lo hiciera ya que quería una presentación teatral”.

Con esto en marcha, Saturday Night Live fue el título original que Michaels y Ebersol habían elegido para el naciente programa de sketches, en particular porque contenía la palabra “live”, pero a medida que se acercaba la fecha de emisión el 11 de octubre de 1975, el nombre tuvo que cambiarse, ya que al mismo tiempo, la cadena ABC estaba desarrollando un programa de variedades para el horario estelar de los sábados llamado Saturday Night Live con Howard Cosell. El intento de ABC duró 18 episodios antes de ser cancelado debido a los bajos índices de audiencia, lo que abrió la puerta para que NBC comprara el título original que ha estado en uso desde el comienzo de la segunda temporada.

En 1970, Michaels se acercó al productor ejecutivo de la NBC, Dick Ebersol, con una idea para un programa nocturno “de comedia franca e inteligente, para jóvenes adultos urbanos”. El formato que sugirió captó la atención de Ebersol, sin embargo, este sabía que no sería bien recibido de ser visto previamente por los ejecutivos del canal, por lo que su primer programa fue en vivo y con un compromiso de 20 programas seguidos.

SNL: 50 años después

Una de las estampas de este show a lo largo de los años ha sido sus ocurrencias y diversos sketches frescos basados en la cultura popular y noticias diarias que afectan el mundo político y de farándula en el mundo. Lo que hace que cada programa sea distinto, variado y divertido, dejando varios momentos en la memoria colectiva de las distintas generaciones de SNL.

En el momento de las celebraciones del 40 aniversario de SNL en 2015, Michaels comentó a la prensa que esperaba que el programa “continuara durante mucho tiempo”, pese a las constantes estocadas de los críticos hacia el programa. En la actualidad, SNL ha recibido nuevos rostros como el comediante americano-cubano Marcelo Hernández, quien ha revitalizado los espacios cómicos del programa junto a diversos invitados como Bad Bunny, Pedro Pascal y Miley Cyrus.

Con Tina Fey a la cabeza de la redacción y Michaels en producción, el show ha sido un ejemplo de permanencia, visión y creatividad. Un sketch reciente, del personaje “Domingo” (Marcelo Hernández) a la par del éxito musical Espresso de Sabrina Carpenter, dio revuelo en redes sociales, con millones de jóvenes siguiendo el hilo del pegajoso tema contando las desventuras de una pareja en medio de una despedida de soltera.

Michaels, consciente de no predecir tendencias ni seguirlas, dijo en una entrevista al medio digital The Hollywood Reporter (THR): “La perfección no es algo que se pueda lograr en 90 minutos de televisión en vivo, pero son esas raras ocasiones en las que se logra lo que hace que el público siga sintonizando el programa los sábados por la noche”.

En su nueva faceta, SNL ha brindado un lente más inclusivo a personajes latinos, afroamericanos y de distintas esferas sociales, lo que ha llevado a canalizar su comedia a un público mucho más amplio, lo que genera una audiencia de mayor calidad.

“No hacemos un espectáculo de humo y no tenemos muchos planos generales, así que cuando ves a alguien acercarse a la lente y llevarlo a un nivel que no habías visto ni siquiera en el ensayo general, es algo mágico”, dijo Michaels a THR. “Creo que hay al menos uno o dos de esos en casi todos los programas. Pero tiendo a irme viendo solo los errores o las cosas que no salieron bien. Afortunadamente, al final de la noche, hay alcohol, y eso elimina muchos de los errores, o al menos hace que te concentres menos en ellos. Luego, el lunes, lo haces todo de nuevo”.