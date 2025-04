Se conocen los primeros actores de la nueva serie de ‘Harry Potter’

Intérpretes y personajes

El actor John Lithgow, seis veces ganador de premios Emmy y dos Tony, ha sido elegido para interpretar a Albus Dumbledore, el querido director de Hogwarts. Dumbledore es considerado uno de los magos más poderosos de todos los tiempos y fue un mentor clave en la vida de Harry Potter. Además, tiene un pasado que incluye una trágica relación con Gellert Grindelwald, quien se convirtió en uno de los magos oscuros más poderosos de este universo.

En cuanto a Lithgow, es conocido por protagonizar La tercera roca del sol, Dexter, La corona, Shrek, El mundo según Garp, Perry Mason, El viejo, Footloose, La fuerza del cariño, Interstellar y muchas más.

¿Quién interpretó a Albus Dumbledore en las películas de Harry Potter? Richard Harris en La piedra filosofal y La cámara secreta y Michael Gambon en el resto de la serie original; Toby Regbo y Jude Law también han interpretado versiones más jóvenes del personaje.

Por otra parte, la actriz ganadora de premios Tony y Globos de Oro, Janet McTeer, interpretará a la profesora Minerva McGonagall. McGonagall es otra querida miembro de Hogwarts, además de jefa de Gryffindor y subdirectora de Albus Dumbledore. Es uno de los primeros personajes conocidos en Harry Potter y la Piedra Filosofal, ya que se unió a Dumbledore para entregar al protagonista a los Dursley.

McTeer protagonizó anteriormente películas como Yo antes de ti, El menú, Albert Nobbs, Tumbleweeds, El viejo, Ozark, Siento tu pérdida y muchas más.

¿Quién interpretó a Minerva McGonagall en las películas de Harry Potter? Dame Maggie Smith en las películas originales y Fiona Glascott en la saga de Animales fantásticos.

El actor nominado al Emmy, Paapa Essiedu, interpretará a Severus Snape, profesor de Pociones en Hogwarts y jefe de Slytherin, uno de los personajes más importantes de toda la saga. Tiene una larga historia con Potter y sus padres, James y Lily, y resulta ser una persona difícil de tratar para el joven mago.

Essiedu ha aparecido previamente en I May Destroy You, The Outrun, Black Mirror, Men, The Lazarus Project, Gangs of London y más.

¿Quién interpretó a Severus Snape en las películas de Harry Potter? Alan Rickman, con Alec Hopkins como el Snape adolescente y Benedict Clarke como la versión infantil.

Nick Frost asumirá el papel de Rubeus Hagrid, el querido semigigante que es el guardabosques y jardinero de Hogwarts. Es responsable de salvar a Potter de los Dursley e iniciar su aventura en el mundo mágico. Posteriormente, se convertiría en uno de los mejores amigos del joven mago.

Frost tiene una larga trayectoria en papeles cómicos, incluyendo Shaun of the Dead, Skeleton Crew, The World’s End, Hot Fuzz, Attack the Block y más.

¿Quién interpretó a Rubeus Hagrid en las películas de Harry Potter? Robbie Coltrane, con Martin Bayfield interpretando al joven Hagrid.