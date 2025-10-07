Senniaf cita a padres por video viral con un menor

Tras el polémico reto de TikTok de una madre junto a su hijo menor de edad, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) citó este martes 7 de octubre a los padres del niño.

La entidad agregó que las evaluaciones psicológicas serán remitidas a la Fiscalía de Familia para iniciar las investigaciones correspondientes, “debido a la existencia de indicios y material videográfico que evidencian la exposición de un menor de cuatro años con fines económicos potenciales, mediante el uso de redes sociales”, señala el comunicado compartido por la Senniaf.

La difusión del video en las redes sociales causó una ola de reacciones que calificaban la acción como una “irresponsabilidad”. Las críticas surgieron con mayor fuerza al conocer que la madre del niño es una excompetidora del programa televisivo Calle 7, Marlene Gilbert.

Tras la polémica publicación, la Senniaf se pronunció el lunes 6 de octubre y recordó que la responsabilidad principal de madres, padres y tutores es garantizar el bienestar y la protección de los niños, niñas y adolescentes, evitando toda forma de exposición o participación en contenidos que puedan afectarlos emocional o psicológicamente.

“La protección de la niñez comienza en casa. No deben exponerlos ni involucrarlos en retos virales o contenidos que puedan poner en riesgo su integridad o vulnerar sus derechos”, subrayó la institución.