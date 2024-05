Ser médico e investigador en salud

El médico es “un servidor de la humanidad, un apóstol de la ciencia, y el custodio de la vida misma en su más pura esencia”. Así lo consideraba el Dr. Rudolf Virchow (1821-1902), padre de la patología moderna, un estudioso de la ciencia quien presentó su “teoría celular” con la que explicó que las enfermedades no surgen en órganos o tejidos, sino que comienzan de forma primaria en células individuales.

El investigador médico

“Es imperante desarrollar líneas de investigación en Panamá que atiendan esas necesidades. No tenemos estudios pertinentes locales de cáncer, pero sí tenemos investigación en enfermedades infecciosas, uno de nuestros fuertes. La hipertensión arterial es, por ejemplo, algo que poco ha sido estudiado localmente”.

La población panameña en particular presenta retos de salud singulares que deben ser atendidos como un enfoque local, plantea el Dr. López Alfano.

No existen datos de cuántos médicos hacen investigación clínica, pero la gran mayoría labora en institutos de ciencia, hospitales y universidades. En Estados Unidos, se estima que unos 9.000 médicos investigadores laboran en el National Institutes of Health (NIH), según cifras actualizadas a 2019.

Salud y ciencia

Un desafío que enfrentan los médicos para dedicarse a la investigación clínica es poca disponibilidad de tiempo en instituciones para hacer ciencia.

“La profesión de médico está históricamente arraigada solo a la condición de ver pacientes, y los centros médicos de salud no consideran la investigación como una parte fundamental del desarrollo institucional. Mientras esto no cambie, aunque sea porcentualmente, vamos a tener un rezago en cuanto al desarrollo de investigación científica en el campo médico en Panamá. El desafío está en reconocer el valor que tiene la investigación científica para el desarrollo institucional de esos centros”, recalca el Dr. López Alfano.

El pediatra, infectólogo e investigador Xavier Sáez-Llorens lleva 40 años como médico, de los cuales 30 los ha desempeñado como especialista en enfermedades infecciosas pediátricas. Desde 1992 hace investigación en el Hospital del Niño, donde funge como jefe del departamento de Investigación y del Servicio de Infectología Pediátrica. Es también investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la Senacyt, miembro del Comité Nacional de Bioética de la Investigación e investigador principal en el Centro de Vacunación e Investigación (Cevaxin).

Como médico, “uno puede ejercer un impacto en la salud de los pacientes a tu cargo; como investigador, el área de influencia es global. Me encanta la faceta científica de la medicina, generando evidencias para mejorar la excelencia de la práctica médica a nivel mundial”, plantea el Dr. Sáez-Llorens, autor de 230 publicaciones científicas nacionales e internacionales, quien cuenta con más de 12.000 menciones (citaciones) de sus trabajos.

Mientras que hay médicos que se dedican exclusivamente a la atención de pacientes, otros ejercen solo la docencia; así como existen médicos que están vinculados a aspectos administrativos, y otros hacen investigación.

“Todos son necesarios y complementarios”, piensa el galeno. Sin embargo, pocos hacen investigación científica porque “se requiere tiempo (descarga laboral no disponible en muchas instituciones), dedicación y compromiso las 24 horas del día, siete días de la semana, además de financiamiento y capacitación técnica constante. Tener trayectoria ética y científica reconocida internacionalmente y buenos contactos para convenios y colaboraciones en proyectos globales es primordial”, añade.

Con él coincide la médica nefróloga Karen Courville, jefa de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Dr. Gustavo N. Collado, en Chitré, e investigadora del Instituto de Ciencias Médicas (Las Tablas) desde 2018, quien recalca que uno de los retos más importantes que hay para hacer investigación clínica es la atención médica.

“No podemos dejar de atender pacientes para investigar a tiempo completo. En mi caso, no hay suficientes subespecialistas. Si yo me dedicara solo a investigar, faltaría quien atendiera a los pacientes de nefrología. Eso lo comparten muchos colegas que quieren investigar, pero en su día a día es difícil porque la demanda de pacientes para atención es muy alta y al final optan por no investigar”, reflexiona la también investigadora del SNI.

La investigación clínica complementa la medicina porque “te hace mirar y pensar cómo puedes mejorar lo que haces día a día con el paciente”, reflexiona la Dra. Courville, autora de 34 artículos publicados en revistas científicas.