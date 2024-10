Serrat sigue tentado de volver a los escenarios

El cantautor Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943), ha reconocido este martes que, a sus 80 años, a veces siente deseos de volver a los escenarios, una tentación que le cuesta combatir y que solo supera cuando reflexiona y se da cuenta de que, como decía El Guerra, el torero del ingenio, “lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible”.

No obstante, también tiene claro que “dejar los escenarios no representa dejar de ser artista, de componer o de cantar” y que tampoco le impide seguir escribiendo y componiendo, aunque no con la intensidad de hace años.

“He dejado los escenarios, y no para componer o escribir más, lo he dejado para encontrarme a mí más en todos los aspectos, para aprovechar el tiempo que pueda quedarme y hacer alguna de las cosas que no solo me dan vueltas en la cabeza, sino que la vida me va descubriendo”, ha subrayado.

El autor de ‘Mediterráneo’ y ‘Penélope’ está en Oviedo (norte), donde el viernes recogerá el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, otorgado por un jurado que reconoce una trayectoria artística “que trasciende la música y se hace referente cívico” en la que ha aunado el arte de la poesía y la música “al servicio de la tolerancia y los valores compartidos”.