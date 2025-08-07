Sonidos para conservar la fauna acuática

Inspiraron leyendas sobre sirenas entre marinos y exploradores en el pasado. Hoy, los manatíes inspiran a los científicos e ingenieros a estudiarlos con métodos tecnológicos no invasivos para estimar sus poblaciones, su demografía, comportamiento social, salud, tiempos de residencia y sus migraciones, para conservarlos. Los manatíes son mamíferos robustos, inofensivos y carismáticos que viven apaciblemente en zonas costeras marinas, ríos, estuarios y humedales en áreas subtropicales y tropicales. Toleran las variaciones en la salinidad del agua, pero son sensibles a las bajas temperaturas. Se les conoce popularmente como 'vacas de agua' porque son herbívoros, su dieta incluye algas, pastos, bejucos, flores y hojas. A pesar de no ser animales marinos, para los manatíes la conectividad ecológica es vital. En la década de 1960 se introdujeron nueve manatíes antillanos (<i>Trichechus manatus manatus</i>) de Bocas del Toro y un manatí amazónico (<i>Trichechus inunguis</i>) en el lago Gatún, en el Canal de Panamá, para controlar la proliferación de vegetación.En 2023, el manatí antillano fue evaluado para la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y catalogado como 'vulnerable'. Entre sus amenazas están la pérdida y contaminación de su hábitat, las colisiones con embarcaciones, atrapamiento en redes de pesca, cuerdas y basura marina, y el cambio climático.