TalenPro Panamá 2025: Gran final con Carlos Baute, homenaje a Emilio Estefan y desborde de talento local

El talento, la solidaridad y la emoción se unieron este domingo 19 de octubre durante la gran final de <b><a href="/tag/-/meta/talenpro">TalenPro Panamá 2025</a></b>, el proyecto creado por <b>Erika Ender</b> y la Fundación Puertas Abiertas, que desde hace nueve años transforma la vida de miles de jóvenes a través del arte, la educación y el servicio social.Este año, el propósito principal de TalenPro estuvo enfocado en <b>mejorar los comedores escolares de los centros educativos más necesitados y promover huertos autosostenibles</b>, con el objetivo de combatir la malnutrición infantil y fomentar la autosuficiencia alimentaria en las escuelas.<b>Más de 2,000 estudiantes participaron</b> en las etapas regionales, demostrando que el talento puede ser una herramienta poderosa para el cambio social.