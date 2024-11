Tallando arte sostenible

Con gran éxito se celebró la primera edición del concurso de arte “Expresiones en Madera”, en la galería Juan Manuel Cedeño de la Universidad del Arte Ganexa. El evento, organizado por Apical Reforestadora y la Universidad Ganexa, destacó por su innovadora propuesta de unir el arte y la sostenibilidad ambiental mediante la reutilización y el uso creativo de madera de teca proveniente de material de merma o descarte de las cosechas de Apical.

Muchos artistas están adoptando prácticas sostenibles en la creación de sus obras; están utilizando materiales reciclados o reutilizados, y optan por técnicas de bajo impacto ambiental, y así se promueve la conservación de los recursos naturales. Estas decisiones conscientes reflejan un compromiso con la ecología global y se convierten en una expresión tangible de los valores ambientalistas en el proceso creativo.

La ceremonia de premiación fue inaugurada por el rector de la universidad, Ricaurte Martínez, quien resaltó la importancia de incentivar el talento joven y la conciencia ambiental en la comunidad universitaria.

El concurso estuvo abierto a estudiantes de la licenciatura en Artes Plásticas de Ganexa, quienes participaron en tres categorías: escultura, diseño funcional y arte conceptual. Los artistas fueron desafiados a mostrar su creatividad y destreza en el trabajo con madera de teca, valorándose especialmente la innovación y el impacto visual de las obras.

Durante la premiación, se reconocieron las tres obras finalistas y se entregaron siete menciones honoríficas a las piezas que lograron impresionar al jurado por su calidad artística. Los primeros lugares del certamen fueron: Margot Álvarez de López, ganadora del primer lugar con su obra ‘Chicas Medusa’; Liseth Justavino, en segundo lugar, con ‘Construyendo (me)’, y George Cuñapa, el tercer lugar con ‘Compañero financiero’.

“El proceso de la preparación a mí me encantó, me sentí muy cómoda con el tema que elegí y me sentí muy segura, me pareció muy interesante, me lo disfruté demasiado y me sentí muy arropada y muy acogida”, compartió Álvarez en una entrevista con La Estrella de Panamá.

La ganadora también compartió su punto de vista con respecto a la participación y acogida, ya que muchas veces se limitaba su participación en diferentes concursos. “No he podido participar porque ponen las convocatorias únicamente para la gente local”, añadió.