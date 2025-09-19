Temas pendientes

A pesar de mitos y falacias, es posible 'sumar' en América Latina para enfrentar cuestiones claves para un crecimiento inclusivo. Lo muestran entre otras iniciativas recientes del Banco de Desarrollo (ex CAF). Así está invirtiendo en apoyar en proyectos innovadores que enlazan a las políticas públicas, el sector público, las comunidades asistidas, y la sociedad civil, en campos como: cubrir con aulas, equipamiento básico y herramientas digitales a escuelas en las vastas áreas carenciadas de la región. También en dotar de infraestructura de agua potable e instalaciones sanitarias a poblaciones marginales.