Temas pendientes

Más de la mitad de la población del planeta, las mujeres, siguen en situación de discriminación en una amplísima variedad de campos. Hay avances muy positivos, pero como lo refiere un nuevo informe de la Agencia de Naciones Unidas dedicada al tema, las metas de progreso proyectadas para el 2030 están a distancia considerable en áreas críticas. Algunas tendencias que marca:

Hay más mujeres en pobreza extrema. Son el 9,2% del total frente a un 8,6% en los hombres. Cada punto de porcentaje son millones de dramas silenciosos de vida, muerte y enfermedad. No son “noticias”.

- 64 millones de mujeres adultas estaba en estado de inseguridad alimentaria en el 2024.

- El 46% de las mujeres tenían un empleo, número marcadamente más bajo que el de los hombres, que era 64,9%.

- La mortalidad materna se ha reducido, pero fallecen 193 mujeres cada 100.000 nacidos vivos.

- En los países con ingresos bajos el problema del embarazo adolescente se agravó. El número aumentó de 4,7 millones en el 2000 a 5,6 millones en el 2024.

- En 78 países solo el 56% de las mujeres tienen derecho a decidir sobre los temas de su propia salud reproductiva.

- A pesar de grandes luchas, su participación en la discusión y aprobación de políticas de fondo es baja. Solo ocupan el 27% de los escaños parlamentarios.

- 102 países nunca han tenido una Jefa de Estado o de Gobierno.

- Solo tienen el 35% de los cargos municipales representativos.

- Más de una de cada 8 mujeres sufrió violencia física o sexual.

- Una de cada 5 niñas fue obligada a casarse.

- Cada año 4 millones de niñas son sometidas a mutilación genital.

- Como resume muy bien el informe, la mujer vive más tiempo, pero alcanza menos años de vida saludable que el hombre.