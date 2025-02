‘The Wild Robot’ se corona en los Annie Awards como futuro de la animación

Pese a cualquier pronóstico, The Wild Robot logró llevarse nueve premios en la 52.ª edición anual de los Annie Awards, uno de los más prestigiosos en el medio de la animación mundial, que se celebró el 8 de febrero en el Royce Hall de la UCLA. La aventura de supervivencia de robots de DreamWorks se llevó el premio a la Mejor Película junto con casi todas las demás categorías (pese a que no fue nominada a Mejor Guion ni a Mejor Storyboard), dando de qué hablar sobre la importancia que la animación aún sostiene en el arte del storytelling en el cine.

La cinta, derivada del libro homónimo de Peter Brown y dirigida por Chris Sanders (How to Train Your Dragon, The Croods, Lilo & Stitch), se asomó como una cinta infantil y familiar más, pero al profundizar en ella nos damos cuenta de que va más allá de una historia tradicional, sino que hurga en las emociones más profundas humanas y las presenta a través de una robot creada para obedecer a quienes la abandonaron. En la premiación logró Mejor Dirección para Chris Sanders, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Personajes, Mejor Animación de Personajes, Mejores Efectos Especiales, Mejor Música (el compositor nominado al Óscar, Kris Bowers), Mejor Actuación de Voz (Lupita Nyong’o como Roz) y Mejor Editorial.

Superando a las últimas entregas de Walt Disney Animation Studios y Pixar Animation Studios, Moana 2 e IntensaMente 2, The Wild Robot de Dreamworks Animation Studios da apertura a entender la evolución del cine de animación más allá de una fórmula fantasiosa y emocional, si no brindando elementos de la vida real en conexiones maduras que tanto niños como adultos pueden disfrutar en sus distintos niveles de entendimiento socioemocional.

Brown y Sanders dejan un rastro de narrativa profunda junto con una animación estilizada, definida por los rasgos de lápices de colores, crayones e implementación de modelos 2D y 3D en los personajes y sus fondos de naturaleza, metal o agua. Uno pensaría que la estética cruda y minimalista de la película no sería una receta para provocar reacciones emocionales intensas en los espectadores, pero ese no es el caso.

Con una historia que es tanto ingeniosa como emotiva, se centra en Rozzum 7134, también conocida como Roz, un robot que naufraga con un cargamento durante un tifón en una isla habitada sólo por animales, sin humanos. Esto causa que Roz no tenga idea de cómo interactuar con ellos, ya que nunca antes había visto a ninguna de estas criaturas. Aún así, con tendencias robóticas notablemente en sintonía con el comportamiento rutinario de muchas criaturas, esta resulta ser una situación ideal para que Roz prospere; sus primeros intentos son cómicos y con el movimiento natural y un poco torpe de su forma robot logra conectar con la audiencia de forma orgánica.

Luego, con el descubrimiento de un huevo sin eclosionar (su primera conexión imprevista y de mayor profundidad) de un pequeño ganso al que llama Brightbill (Kit Connor), Roz se da cuenta de que es accidentalmente la causa de la muerte de su familia, por lo que compensa esto al criar a Brightbill como la madre adoptiva más improbable, pero no sin ayuda de un zorro enérgico y luchador llamado Fink (Pedro Pascal) en sus aventuras, manteniendo al ganso a salvo de todos los depredadores inherentes que acechan dentro y fuera del océano y la isla.

Es una clase magistral de animación al encontrarnos con escenas plasmadas con su propio movimiento en cada toma, puesto que Brightbill es enseñado a volar utilizando el conocimiento de inteligencia artificial de Roz, pero sin nunca haber convivido con otros de su propia especie. Es en estos aspectos en el que vemos a Roz correr con brazos extendidos detrás de su hijo adoptivo que intenta desesperadamente mantenerse en el aire, que algo en el brillo azul de los ojos robóticos –y sin mencionar palabra alguna– nos hace sentir el orgullo, miedo y amor que Roz irradia por su pequeño ganso.