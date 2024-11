Todo Oz espera por ‘Wicked’

¿Quiénes están detrás de ‘Wicked’?

La cinta no solo está dirigida por Chu, mejor conocido por dirigir Crazy Rich Asians y En el Barrio, sino también cuenta con el trabajo de Winnie Holzman, la escritora del libro que adaptó el musical teatral de la exitosa novela de Gregory Maguire. Asimismo, el compositor Stephen Schwartz, da el arreglo musical a la cinta y se junta como productor ejecutivo al equipo de Jared LeBoff y David Nicksay. Los productores incluyen a Marc Platt y David Stone.

Chu no solo conoce el arte de hacer una película entretenida y con temas subversivos, sino que conoce los desafíos de montar Wicked fuera de las tablas. “Si hay algo que he aprendido en el mundo de la industria es cómo lidiar con la presión. Para Wicked en particular, eso es algo completamente distinto”, dijo Chu en una entrevista para el medio especializado The Hollywood Reporter, y agregó que el himno estremecedor de la serie fue un desafío particular. “Defying Gravity es una de las cosas más complicadas que he filmado en toda mi vida. Sentí más presión con ella que con toda la película en sí”.