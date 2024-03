Tras ‘el día de la etnia china’ en Panamá

Domingo de resurrección o de Pascua. Último día de la semana santa. Me amanezco, que no es poco. Atravieso por mi siempre improvisada oficina, más parecida a una tienda de campaña, o a un bazar de objetos nunca reclamados. De camino, tropiezo con varias bolas de papel arrugado; me embisten como cangrejos de playa mientras simulan esperar a una ola que demora. Al fin, pulso el botón de la cafetera que, como de costumbre, dejé preparada la noche anterior justo antes de acostarme. Quién sabe, a lo peor amanece y no hay agua. Enseguida, se ilumina una diminuta pero terca luz verde anhelo. Mi mente se despereza y apenas despierta entre bocanadas de aire denso, pringoso, casi inocente en su extravío. Me agacho para recoger una de “esas” bolas, aparentemente hojas caducas, de papel estrujado con irregular firmeza, pero indudable eficiencia.

Entretanto, descubro la ausencia de mundo que ni siquiera se aproxima al dolor de mundo: Weltschmerz, mientras abro, desarrugo, estiro, plancho “esos” papeles con las propias manos, como si ahí se conjugara el mapa de mis horas perdidas. Ni siquiera busco... o ¿qué busco? De repente, un simulacro de titular me escopetea y asalta en pleno rostro, busco las gafas ¡caramba!, qué inoportuno. La cafetera borbotea: el burbujeo habitual se enlaza con un efluvio intenso y persuasivo. Todo en orden. Mi gata, plenamente suya, me observa en la distancia corta. No ronronea, no maúlla, solo me observa. De nuevo, el mundo se detiene.

Me desmorono en el sofá —es domingo, de Pascua—, alcanzo mi taza de café y leo el contenido de la primera bola de papel: A propósito de la reciente celebración del día de la etnia china en Panamá, así como de la crucial importancia que ha cobrado China, al igual que en el resto del continente americano, o del planeta, quizá convendría comenzar matizando que China es un país multiétnico con 56 etnias, aunque el grupo étnico mayoritario sea el han. Otro tanto, sucede en Panamá como reflejo de las distintas migraciones al istmo desde hace ya 170 años —se dice pronto—, aunque aquí con una representación mucho más reducida de esa enorme y rica diversidad étnica y, por tanto, cultural.

Como señala el Ministerio de Gobierno panameño, a propósito de tan señalada efeméride: “por medio de la Ley 14 del 30 de marzo de 2004, en su Artículo 3, expresa que los centros educativos oficiales y particulares, así como las instituciones públicas, autónomas, semiautónomas y municipales, desarrollarán durante ese día actividades culturales orientadas a resaltar el aporte científico, cultural, económico, laboral y social de la etnia china en Panamá”.