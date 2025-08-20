  1. Inicio
PANAMÁ

EN VIVO | Resultados de Lotería Nacional | Sorteo de este miércoles 20 de agosto de 2025

Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 20/08/2025 13:49
Llegó el momento de conocer los resultados de la Lotería Nacional de Panamá para el sorteo del miércoles 20 de agosto de 2025.

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este miércoles 20 de agosto, el sorteo de miercolito número 3026.

Conoce los números ganadores aquí:

Primer Premio - 4653

Letras - ADBC

Serie - 16

Folio - 5

Segundo Premio - 8980

Tercer Premio - 8752

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

