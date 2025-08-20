EN VIVO | Resultados de Lotería Nacional | Sorteo de este miércoles 20 de agosto de 2025

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La Lotería Nacional de Panamá</a> realiza la tarde de este miércoles 20 de agosto, el sorteo de miercolito número 3026.<i> Conoce los números ganadores aquí:</i> <b>Primer Premio - 4653</b><b> Letras - ADBC</b><b> Serie - 16</b><b> Folio - 5</b><b> Segundo Premio - 8980</b><b> Tercer Premio - 8752</b><b>¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?</b>El sorteo es uno de los regulares de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a>, realizado todos los miércoles.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.