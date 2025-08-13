Resultados de la lotería | Sorteo del miércoles 13 de agosto de 2025

La Lotería Nacional de Panamá realiza este miércoles 13 de agosto, el sorteo de miercolito número 3025. Los billetes destacan en su impresión la celebración de los 506 años de fundación de Panamá La Vieja, primera ciudad a orillas del Océano Pacífico.

Conoce los números ganadores aquí:

Primer Premio - 1637

Letras - AACB

Serie - 4

Folio - 2

Segundo Premio - 9665

Tercer Premio - 6731

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.