PANAMÁ

Herrera solicitará eliminar artículo que aumentaba dietas de Descentralización

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Milagros Montenegro
  • 20/08/2025 13:51
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, del Partido Panameñista, se refirió a su anteproyecto de descentralización que reforma la Ley 37 de 2009. La propuesta tiene como fundamentos promover la participación ciudadana, la transparencia en el manejo de fondos a través de controles previos y la rendición de cuentas, según explicó el diputado.

La propuesta, de acuerdo con Herrera, se elaboró junto a los principales gremios e instituciones gubernamentales, quienes participaron en la discusión.

“Las juntas comunales y alcaldías reciben 76 mil dólares para construcción. ¿Qué construcción pueden hacer con el alto costo de la mano de obra y los materiales?”, dijo Herrera, quien además adelantó que solicitará la eliminación del artículo de las dietas y se lleve el proyecto a prohijamiento.

“Sí es de 100 o es 500, eso no importa. Lo que importa es la transparencia”, afirmó el diputado.

Anteriormente, Herrera proponía que se aumentaran las dietas de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), de 100 a 500 balboas por asistencia a las reuniones, planteamiento que se generó en medio de denuncias de Contraloría General sobre el mal manejo de fondos de las juntas comunales y un llamado estatal a la austeridad, lo que generó dudas sobre la gestión de los recursos.

