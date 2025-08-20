Herrera solicitará eliminar artículo que aumentaba dietas de Descentralización

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, del Partido Panameñista, se refirió a su anteproyecto de descentralización que reforma la Ley 37 de 2009. La propuesta tiene como fundamentos promover la participación ciudadana, la transparencia en el manejo de fondos a través de controles previos y la rendición de cuentas, según explicó el diputado.

La propuesta, de acuerdo con Herrera, se elaboró junto a los principales gremios e instituciones gubernamentales, quienes participaron en la discusión.

“Las juntas comunales y alcaldías reciben 76 mil dólares para construcción. ¿Qué construcción pueden hacer con el alto costo de la mano de obra y los materiales?”, dijo Herrera, quien además adelantó que solicitará la eliminación del artículo de las dietas y se lleve el proyecto a prohijamiento.