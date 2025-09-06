Tratados Torrijos-Carter: el ‘canal giveaway’ que cambió la política estadounidense

Uno de los principales beneficiados del rechazo popular a los tratados fue Ronald Reagan. Durante su campaña presidencial en 1976 y posteriormente en 1980, Reagan utilizó el tema como bandera contra los demócratas. Al igual que Trump en la actualidad, en sus discursos, repetía con fuerza que Estados Unidos nunca debió ceder el canal porque era una obra construida y financiada por su pueblo.El mensaje calaba entre los votantes conservadores y nacionalistas, que veían en Carter a un presidente débil. Aunque Reagan nunca intentó revertir los tratados una vez en el poder, su uso político del tema contribuyó a debilitar aún más la imagen de Carter. El republicano supo canalizar el descontento hacia un discurso de 'restauración del orgullo estadounidense', que se convirtió en un pilar de su campaña victoriosa en 1980.