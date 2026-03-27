Un caso de muerte asistida en España impulsa el debate sobre la eutanasia

En el caso de Panamá, la eutanasia está prohibida por la ley. Así lo estipula la Ley 68 de 2003, la cual entre otras cosas regula los derechos y los deberes de los pacientes en materia de información y de decisión libre e informada. En dicha normativa, se prohíbe expresamente la eutanasia o el suicidio asistido. Lo cual, en otras palabras, ningún médico o profesional de la salud puede provocar o facilitar la muerte de un paciente, aún cuando este lo solicite.En tanto, existe una diferenciación entre los conceptos de eutanasia y suicidio asistido. La eutanasia se produce cuando el médico provoca la muerte del paciente, mientras que el suicidio asistido consiste en la colaboración del médico en un proceso para facilitar la muerte, aunque no cause ese desenlace de manera directa.Por otro lado, en América Latina existen países que permiten la eutanasia como Colombia, país que se convirtió en la primera nación de la región en autorizar la eutanasia en el 2015. A partir de entonces, se llevaron a cabo 157 procesos de este tipo. En el 2021, la Corte Constitucional del país andino extendió el derecho de muerte digna a aquellos que padecieran 'un intenso sufrimiento físico y psíquico' a aquellos pacientes que atravesaban una enfermedad incurable.Uruguay es otro de los países latinoamericanos que se sumaron a la lista de naciones del mundo como Canadá y Nueva Zelanda en autorizar la muerte asistida. En octubre de 2025, el Parlamento uruguayo aprobó por mayoría la ‘Ley de Muerte Digna’.En otros países de la región, la eutanasia se consigue utilizando como vía una demanda judicial para pedir su aplicación tal como se vio en el 2024 cuando la ecuatoriana Paola Roldán – quien padecía la Esclerosis Lateral Amiotrófica – pidió ante la Corte Constitucional de su país la posibilidad de recibir la eutanasia. Dicho tribunal terminó dándole la razón y falleció cuatro días después.