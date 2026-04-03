Un estudio revela que algunos desinfectantes y productos de limpieza son mucho más tóxicos al inhalarse que al ingerirse

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de California Davis (Estados Unidos) ha revelado que inhalar sustancias químicas utilizadas en desinfectantes y en productos de limpieza, conocidas como compuestos de amonio cuaternario, podría ser mucho más perjudicial que ingerirlas.

La investigación, llevada a cabo en ratones, ha detectado lesiones pulmonares significativas con niveles de exposición a compuestos de amonio cuaternario en sangre similares a los observados en humanos.

Los resultados, publicados en ‘Environmental Science and Technology’, plantean interrogantes sobre si la exposición al aire proveniente de aerosoles desinfectantes y productos de limpieza podría contribuir a enfermedades respiratorias como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

“El sorprendente resultado de este estudio fue que estos compuestos, al ser inhalados, causaron 100 veces más daño pulmonar y 100 veces más letalidad en comparación con la ingestión oral”, ha destacado el autor principal, Gino Cortopassi , bioquímico y farmacólogo de la Facultad de Medicina Veterinaria Weill de la UC Davis.

Los compuestos de amonio cuaternario se han utilizado ampliamente como desinfectantes desde la década de 1940. Si bien no son muy volátiles, es decir, no generan vapores por sí mismos, se usan comúnmente en aerosoles desinfectantes, los cuales pueden inhalarse. Estos compuestos también se encuentran en algunos herbicidas, desinfectantes para ojos, aerosoles nasales, enjuagues bucales, toallitas para secadora y suavizantes de telas.

Si bien antes se creía que estos compuestos no llegaban al torrente sanguíneo, en 2021 Cortopassi y sus colegas descubrieron que el 80% de los participantes del estudio presentaban concentraciones detectables de compuestos de amonio cuaternario en la sangre.

También observaron que aquellos participantes con los niveles totales más altos de compuestos de amonio cuaternario en la sangre tenían los niveles más bajos de energía en sus mitocondrias, las partes de las células que producen energía. Dado que los compuestos de amonio cuaternario no penetran bien la piel ni el intestino, los investigadores pensaron que la inhalación de compuestos de amonio cuaternario podría explicar por qué estas sustancias químicas aparecían en la sangre humana.