Un mundo maravilloso llamado Coaching

Cuando tomé la decisión de convertirme en coach, mi noción sobre el coaching era muy distinta a lo que realmente comprende esta profesión. Pensaba que era una especie de consultoría o mentoría que ayuda a los clientes a lograr el éxito a través de charlas motivacionales, porque eso era lo que había leído y entendido a través de los correos promocionales que recibía de coaches de la industria como Robin Sharma, Anthony Robbins, Bryan Tracy y muchos más. Visto de esta manera, el Coaching me resultaba muy afín con lo que buscaba y con mi personalidad.

Fue así como tomé la decisión de iniciar esta extraordinaria aventura para formarme como coach, sin embargo lo que me encontré, poseía un valor superior a lo que había estimado. Descubrí un conjunto de herramientas profesionales, que bien utilizadas, funcionan formidablemente como un vehículo para potenciar lo mejor en cada persona.

Encontré un espacio maravilloso donde todos tenemos un lugar, cada ser humano aprende de acuerdo a su propio estilo, cada uno de nosotros tiene una manera única de mejorar su rendimiento y su satisfacción personal y/o profesional y para mí esta autonomía ha sido lo más significativo dentro del coaching.

Tomar esta certificación y el programa de coaching me han abierto un universo de posibilidades y la primera ha sido esa transformación personal que busqué inútilmente en mis experiencias laborales, y que finalmente encontré al definir y clarificar mi propósito en este mundo y la certeza de hacia dónde quería dedicar mis esfuerzos.

En este mundo maravilloso del coaching no existen juicios, pensamientos, ni creencias, que puedan empañar la sabiduría propia del cliente. Es el cliente, a través de sus talentos, de su experiencia, de lo que le importa, de lo que anhela para su futuro y de sus profundas motivaciones, quien tiene todas las respuestas y soluciones para lograr sus objetivos. No es cuestión del coach decirle al cliente lo que debe pensar, lo que debe sentir, lo que debe hacer ni cómo debe actuar, cada persona es aceptada tal y como es y esto, en definitiva, tiene mucho más valor.

Una escucha activa y paciente le permite al coach hacer preguntas que le facilitan al cliente ampliar su visión, viajar a lugares que no ha visitado antes, elevarse como un águila y ser consciente de aquello que estaba allí dormido, pero que repentinamente se hace evidente a través de una luz, una idea, un sendero, una estrategia o una decisión que le permite incrementar su desarrollo, su productividad, en fin, conquistar todo aquello que desea alcanzar.

De lo anterior se desprende que en base a esta reflexión, a esta toma profunda de conciencia, a esta nueva forma de ver el mundo, el cliente adquiere nuevos aprendizajes, rompe las dicotomías que lo ataban, tiene formas novedosas de pensar, de sentir, de creer, formas diferentes de hacer las cosas.

Al considerar todas esas nuevas posibilidades desde un nuevo enfoque, el cliente siente ese empoderamiento, esa fuerza interna que lo impulsa a actuar y a conseguir todo aquello que pensaba era imposible de alcanzar. Empieza a apreciar todo aquello que realmente le ayuda a sentirse bien y a desechar todo lo que le está frenando y que no le propicia felicidad. En pocas palabras, pasa de lo que quiere ser al hacer, del bienestar a la acción y como todo lo que vale verdaderamente la pena en esta vida, empieza por generar esos cambios internos para luego reflejarlos externamente, con el ímpetu que tiene todo aquello que surge de nuestro propio ser, desde nuestro propio convencimiento.

Los animamos a emprender este extraordinario viaje de descubrimientos y de nuevas perspectivas, de la mano de un Coach certificado y ser parte de este mundo maravilloso llamado Coaching como un camino indispensable para la transformación personal y/o profesional.

La autora es Coach Ejecutiva y de Equipos y miembro de ICF Capítulo Panamá

El Capítulo de Panamá de la International Coaching Federation –ICF es una asociación sin fines de lucro, comprometida con el fomento y la difusión de la práctica profesional y ética del coaching. Está afiliada a la International Coaching Federation-ICF, la organización global más grande y reconocida de Coaching. www.icfpanama.org www.coachfederation.org