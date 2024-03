Un poema pequeñito

Un poco de historia

Entre los estilos más utilizados estaba el choka —poema largo—, que alternaba líneas de 5 y 7 sílabas que se repetían por lo menos dos veces y cuyo cierre debían ser tres líneas de 5, 7 y 7 sílabas. Otro tipo es el de los tanka —poema corto—, divididos en el kami no ku —frase superior— cuya métrica era 5-7-5 y el shimo no ku —frase inferior— de 7-7 sílabas.

Del renga al haiku

El ‘haiku’ hoy

A pesar de que los kanji —ideogramas japoneses— podían tener significados diferentes en su idioma original, pues dependían de la evocación y de sensaciones en su lector, esto no impidió que dicha forma de escribir poemas se extendiera a nivel global. Aunque el doble significado puede perderse, se ha mantenido la métrica de 5-7-5 sílabas, lo mismo sucedió con las primeras evocaciones que trataban de reflejar la naturaleza, estaciones del año, añoranzas, recuerdos, esperanzas o sentimientos del poeta ante algún evento.

En la actualidad se puede encontrar este tipo de poesía en diferentes idiomas e incluso, existen libros dedicados a enseñar a escribir y adentrarse en este mundo, uno de ellos A begginner's guide to Japanese Haiku de Tuttle publishers es una buena forma de iniciación.

Aunque le parezca increíble, el haiku también caló en nuestro país, con un poco de suerte y búsqueda podría obtener una copia del libro Haiku Do, en la ruta de la poesía breve, de las panameñas Aura América González, Dánae Brugiatti, Lil María Herrera, Margarita Vásquez y Sonia Ehlers. No cuento con la dicha de tener un ejemplar y menos de haberlo leído, pero no puedo negar que me encantaría poder disfrutarlo. Si alguno de ustedes, amigos lectores, sabe dónde hacerme con una copia, menciónelo en los comentarios, esté seguro de que se los agradeceré eternamente.

El autor es Doctor en Comunicación Audiovisual y Vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá.