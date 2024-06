Una cita con el fascinante mundo del cómic

Así mismo, estarán disponibles las sesiones de Meet & Greet con los artistas internacionales invitados tal como sucedió en su momento cuando vinieron estrellas de la talla de Giancarlo Esposito de Breaking Bad , Isaac Hempstead de Juego de Tronos , Charlie Heaton y Mason Dye de Stranger Things , y Enrique Arce de La Casa de Papel . En los próximos días, las redes sociales del evento desvelarán las próximas estrellas internacionales que se unirán a Welling, quien también participó en series como Lucifer y en películas como Cheaper by the Dozen .

Un evento participativo

Raúl Montilla, uno de los organizadores y cofundadores del Comic-Con, aseguró a La Estrella de Panamá que hay una alta expectación sobre el desarrollo de un evento que en la edición anterior celebrada en el 2023 congregó a más de 20 mil personas, aumentando cada año la popularidad y el éxito. Uno de los factores detrás de este renombre es la constante retroalimentación entre el equipo organizador y los fanáticos, quienes a través de las redes sociales expresan sus sugerencias para mejorar el evento.

Por otro lado, resaltó que antes del año 2018 – cuando se realizó la primera edición – ya había un apetito por eventos de este tipo aunque las reuniones que se realizaban en ese entonces eran pocas y no eran de la magnitud del Comic-Con Panamá.

“Cuando empezamos a planear esto en el 2018, ni siquiera imaginábamos la evolución que este evento iba a tener. Por ejemplo, yo nunca me imaginé que podríamos tener en Panamá a Giancarlo Esposito de Breaking Bad, que ha sido uno de los más grandes artistas que hemos podido traer hasta ahora. Iniciamos trayendo artistas como el actor Peter Facinelli y Jason Frank de la franquicia de Power Rangers. Entonces, esto te dice del progreso por el cual hemos atravesado, ya que inicialmente teníamos un presupuesto más pequeño y ahora manejamos números mucho más grandes. También hemos avanzado mucho en el nivel de producción contando con una tarima mucho más grande de la que teníamos en un principio. En fin, todo va evolucionando y siempre estamos tratando de innovar y llevar experiencias nuevas a la audiencia. Insto a las personas que aún no hayan pasado por el Comic-Con a que lo hagan porque queremos no solo invitar a que disfruten de la experiencia tanto a los que nos apoyaron desde el primer día como los que todavía aún no han asistido”, relató Montilla.

La historia detrás del Comic-Con Panamá se inicia cuando otra de las fundadoras Mariel García Spooner tuvo la idea de crear un evento similar en Panamá en relación a lo que se ve específicamente en la Comic-Con de San Francisco, Estados Unidos así como en las ediciones de Chile y Colombia, que son de las más concurridas en la región y a las que García Spooner tuvo oportunidad de asistir.

“Allí nos dimos cuenta que en América Latina hay un gran mercado respecto a ello. Entonces empezamos a contactar a los organizadores de las ediciones chilena y colombiana del evento así como de Centroamérica, para que nos ayudaran a crear este gran evento que ya llega a su quinta edición y yo tengo la fe de que vamos por muchos años más. Al panameño en sí, le gusta la cultura geek y la cultura pop, y esto se estaba viendo justo antes del Comic-Con”, destacó.

El evento también tiene un componente educativo que complementa las reuniones con artistas y los espacios de compra de memorabilia alusiva al mundo geek con talleres y conferencias que aportan al desarrollo de los artistas locales y brindan luz sobre diversos aspectos de este universo creativo que va más allá de las típicas franquicias de superhéroes de las compañías Marvel y DC Comics.