Una conversación con la panameña detrás de la creación de ‘Moana 2’

Noa Castro nunca supo cuán lejos iría, pero siempre soñó con terminar trabajando con Disney. Panameña de nacimiento y animadora por vocación, Castro se ha destacado en una carrera guiada por su pasión por las historias y el arte en movimiento, siendo Moana 2 su primer crédito como asistente de producción general y asistente de producción de layout para Walt Disney Animation Studios desde su llegada en 2022.

La cinta se estrenó el pasado noviembre y se ha posicionado como una de las más populares de este año para las diversas audiencias, y cuenta la historia de Moana tres años después de los sucesos ocurridos en su primera entrega, en la que Moana (Auli’i Carvalho) junto con el semidiós Maui (Dwayne Johnson) derrotan al dios Te Ka, quien había tomado el lugar de la diosa Te Fiti una vez Maui había robado el corazón de la diosa, una roca pounamu. Moana y Maui logran devolver el corazón, reviven a Te Fiti y acaban con la plaga que amenazaba la isla de Moana, Motonui. Asimismo, Moana se convierte en una navegante experta con las enseñanzas de Maui y descubre que su pueblo, desde años ancestrales, estuvo destinado a ser navegante, y encontrar otras islas a lo ancho del mar.

Ahora, la historia continúa con Moana siendo mayor y más experimentada en la navegación, así como en su preparación para suceder a su padre, el jefe Tui. Sin embargo, pese a que la isla ha crecido y es próspera, un nuevo mal acecha y se hace presente a través de una visión dada a Moana al momento de un ritual ceremonial. La visión le deja ver a Moana que es tiempo de buscar otros pueblos para preservar su propia cultura y conectarlos a través de las corrientes del mar.

Moana 2 está cargada de aventura y un estilo de animación característico de Disney (incluso haciendo guiños a la cinta de la misma casa productora, Un mundo extraño), con una mejora en la tecnología para hacer las olas del mar, el agua, el viento, texturas en las plantas y colores en los cielos, así como los reflejos y texturas en la ropa y cabello de los personajes, logrando un estilo más cercano a lo real, pero sin perder su magia.

De esto conoce Castro, quien conversó con La Decana sobre cómo fue llegar a Disney tras años trabajando hacia esta meta. “Me tomó un ratito [risas], tuve que trabajar mucho para llegar, pero lo que me hizo querer dar el paso fue cuando vi Encanto, y me encantó cómo lograron representar esa cultura que está tan cerca de la nuestra, somos vecinos y compartimos algunas cosas, y me sentí identificada con ello”, comentó Castro.

La animadora, quien se graduó del Columbia College Chicago en animación, trabajó también en el campo de los cómics, hasta regresar a su verdadera pasión, y con ella a una de las casas productoras más famosas de la industria y el mundo. Castro es la única panameña en el equipo de trabajo detrás de Moana 2, y se encarga de apoyar al equipo de iluminación, layout y producción de la cinta.

Sabiendo que la historia de Moana aún no ha llegado a su fin, Castro compartió que se identificó con la protagonista debido a sus ganas de seguir avanzando y conociendo. “Esta es una película bastante introspectiva -indicó-, por el lado de Moana, ella está aprendiendo a ser más de lo que ya pensaba que era, y me sentí muy identificada con eso, en especial ya que me estoy volviendo muy adulta y estar en este punto de mi carrera me hace saber que no hay límite de cuánto uno puede crecer, ni límite de cuánto uno puede aprender”.

Con la secuela también vinieron desafíos para el equipo de producción, ya que Moana desafía lo que el estudio había podido hacer en términos de paisajismo, texturas líquidas y movimiento 3D. La cinta utilizó Stereo 3D, que cuenta con una visión de “ojo derecho y ojo izquierdo” para crear profundidad en las escenas con un total de 259.014 fotogramas renderizados con Stereo 3D en la cinta.

Esto para Castro significó aprender más sobre la tecnología de vanguardia necesaria para que elementos como los tornados y olas gigantes fueran realistas y profundos. “Cuando yo empecé a trabajar en Moana estaba trabajando en el departamento de Layout, que es con las cámaras en 3D y es algo que yo no había trabajado antes al estar únicamente en cómics y más en el lado de storyboards”, subrayó Castro en nuestra conversación.

“Por lo que fue un desafío aprender cómo funciona ese proceso de poner las cámaras adentro, tener a los personajes, asegurarse de que cosas como las texturas estén correctas en el vestido que están usando, cosas que nunca había pensado, ya que solo tú puedes dibujarlo, pero trasladarlo al espacio me pareció difícil al principio”, confesó Castro, quien estuvo encargada de estar detrás de varios personajes. “Sin embargo, una vez logré hacerlo, le tuve aún más respeto al trabajo que requiere que cada punto esté correcto y se vea lo más natural posible; el trabajo que toma es muy emocionante”.