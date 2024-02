Una petición de hace cuatro décadas

En la Ciudad de Panamá, siendo las 11:00 a.m. del día de hoy, 1 de agosto de 1984, compareció al Despacho de la Procuraduría General de la Nación, el Dr. Carlos Iván Zúñiga, en su condición de representante legal del Partido Acción Popular, quien para identificar su persona dijo ser varón, panameño, mayor de edad, cédula de identidad personal 2-77-162, abogado en ejercicio, con el fin de hacer la siguiente solicitud:

Señor Procurador, en el día de hoy el Diario Crítica ofrece unas declaraciones formuladas por el Magistrado de la Corte Suprema, Dr. Camilo O. Pérez, que sin duda ha causado sensación en la sociedad panameña.

El Magistrado Pérez ha expresado “Que el mes de octubre próximo el Presidente Ardito Barletta (sic) encontrará la justicia como una especie de potrero lleno de garrapatas y de garrapatas llenas de sangre que se la chupan al pueblo”; igualmente, en el mismo texto el Magistrado Pérez expresa “que a cada rato presento salvamento de voto por ser consciente y consistente que no podemos ser cómplices en una justicia injusta”; y termina manifestando “que de no echársele agua caliente a las cucarachas éstas no van a salir”.

Estas declaraciones, señor Procurador, formulan cargos muy directos al Órgano Judicial, indirectos a los Magistrados de la Corte Suprema y en sentido genérico a todo el personal que labora en la administración de justicia. Si estas declaraciones hubiesen sido formuladas por un ciudadano no investido de la personería del Magistrado Pérez, tal vez los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hubiesen ocupado de interponer una denuncia de calumnias o de injurias en contra del ciudadano denunciante. Por menos imputaciones los integrantes de la Corte Suprema del anterior período denunciaron al profesor Rubén D. Carles, al expresar que la Corte Suprema por denegar los habeas corpus presentados a favor de los exiliados había actuado en gesto servil al régimen de turno.

Ahora, que nos encontramos ante declaraciones de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, mayor razón podría tener la Corte Suprema de Justicia para sentirse aludida. Y digo mayor razón, porque el Magistrado Pérez debe tener conocimiento de la comisión de algunos hechos abominables para hablar en la forma tan elevada o singular como lo ha hecho. Comprendo perfectamente bien que no le pido al señor Procurador que investigue a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque tal función no es de su competencia, lo que pido es que el señor Procurador le solicite al Magistrado Camilo O. Pérez que puntualice o concrete los cargos formulados y señale con nombres propios los apellidos de las cucarachas y de las garrapatas referidos en su sensacional denuncia.

El señor procurador determinará, una vez el Magistrado Pérez singularice su denuncia, quienes serán los funcionarios del Órgano Judicial que merecen una investigación y quienes deben pasar a la competencia del Consejo Nacional de Legislación o Asamblea de Representantes. Personalmente tengo la opinión de que el Magistrado Pérez colaborará con el Ministerio Público en el señalamiento de los cargos formulados hoy y sobre todo porque el Código Penal y Judicial obligan al que tiene conocimiento de la comisión de un delito recurrir ante la autoridad competente para presentar la denuncia respectiva. Es todo. En este despacho se da por terminada la presente diligencia, la que se firma para constancia por todos los que en ella han intervenido.

Procurador General de la Nación. Isaac Chang Vega. El solicitante Dr. Carlos Iván Zúñiga Guardia. El Secretario General: Lic. Rafael Araúz

Ficha

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:

Nombre completo: Carlos Iván Zúñiga Guardia

Nacimiento: 1 de enero de 1926 Penonomé, Coclé

Fallecimiento: 14 de noviembre de 2008, Ciudad de Panamá

Ocupación: Abogado, periodista, docente y político

Creencias religiosas: Católico

Viuda: Sydia Candanedo de Zúñiga

Resumen de su carrera:

En 1947 inició su vida política como un líder estudiantil que rechazó el Acuerdo de bases Filós-Hines. Ocupó los cargos de ministro, diputado, presidente del Partido Acción Popular en 1981 y dirigente de la Cruzada Civilista Nacional. Fue reconocido por sus múltiples defensas penales y por su excelente oratoria. De 1991 a 1994 fue rector de la Universidad de Panamá. Ha recibido la Orden de Manuel Amador Guerrero, la Justo Arosemena y la Orden del Sol de Perú.