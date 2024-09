‘Vemos un resurgir increíble de la salsa’

¿Cómo surge la idea de hacer el álbum ‘Retromántico’?

Cuéntenos sobre el tema que está promocionando, ‘Son cosas del amor’, una canción icónica, una canción de karaoke. Escucharla versionada por dos hombres es interesante.

Es como darle voz al despecho de los hombres. Las mujeres nos somos las únicas que sentimos y lloramos, ustedes también tienen derecho...

Exacto, y es una de las cosas que tiene la producción Retromántico, que tiene ese despecho, ese sufrimiento y esas conversaciones que muchas veces las mujeres creen que no tenemos o los hombres por machistas dan a entender que no tenemos. Pero, hasta hay un tema dentro de la producción que se llama ‘Los hombres también lloran’.

En algún momento hubo cierto temor o comentarios de que los nuevos géneros musicales podrían desplazar a la salsa, pero últimamente artistas jóvenes han estado presentando nuevos temas de salsa. Entonces, no se desplazó...

La salsa es un género de cultura. No está en la industria, no está en la radio, está en el ADN de nosotros los latinos. Crecimos con salsa; cuando tenemos una fiesta familiar siempre se escucha. Es muy normal que las tendencias urbanas hayan desplazado un poco el género, pero vemos un resurgir increíble.

¿Ha pensado realizar colaboraciones con algunos de estos artistas?

Siempre he sido una de las personas que más ha colaborado en mi carrera. Soy una persona con esa visión, y sí, he visto la oportunidad de hacer una producción con talento nuevo.

Decía que la salsa es cultura para los latinos, pero, en la vida de Víctor Manuelle ¿qué representa?

Te podrás imaginar, he podido darle a mi familia de comer en los últimos 31 años haciendo este género. Para mí la salsa es vida, una pasión, un género que no fue que elegí, sino que él me eligió. Nací para hacer esto, me encanta lo que hago. Representa lo que es mi país, todo el mundo sabe lo importante de la contribución de Puerto Rico al género. Para mí es tradición, cultura, pasión, mi bandera, son muchas cosas lo que significa la salsa para mí y para mi corazón.