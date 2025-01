Vida de dos escritoras relevantes

La novelista Mayra Santos-Febres fue una de las invitadas de la segunda edición del Hay Festival Fórum Ciudad de Panamá. Esta puertorriqueña trajo desde la Isla del Encanto su nuevo libro, La otra Julia.

“Los archivos históricos no están completos, hay que leer y rellenar esa historia que falta. Representarnos es importante, los archivos históricos no están completos. Eso es lo yo hago”, dijo refiriéndose a su más reciente obra La otra Julia, una biografía novelada de la poeta y periodista puertorriqueña Julia de Burgos.

Esta autora caribeña compartió con quienes asistieron a escuchar su diálogo con Adrienne Samos (crítica de arte de Panamá) en el Museo del Canal que “la tranquilidad no es una opción para algunos de nosotros (los escritores), pero la literatura hace desmembrar esos miembros y poder darse la distancia de lo demás para plasmarlo”.

“Hace 150 años, por el color de mi piel, me habrían vendido, ahora me rentan (risas)”, manifestó mientras remató que un hombre, por lo general, cuando escribe “solo piensas y existe, yo como mujer tengo que pensar, existir, barrer, pensar en los niños y escribir literatura (risas)”.

Encontró paralelismo entre la vida de Julia y su propia existencia mientras investigaba para su novela. “Yo cuidé a mi madre cuando estaba muriendo de Alzheimer. Así como Julia de Burgos, mi protagonista de La otra Julia, cuando cuidó a su mamá por estar muriendo de cáncer. Empecé a notar que a mi madre se le estaban olvidando las palabras, a ella, quien me enseñó a leer a los 3 años”.

“Esta manera de vivir yo no la veía en ningún libro y me preguntaba por qué nosotros representamos nuestras vidas como si estuviéramos en París, sin darnos cuentas que vivimos problemas universales. En el libro se narra que Julia vendía libros de poemas para salvar a su madre. Por eso me aburrí viendo la serie de Netflix sobre Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, porque es el discurso de lo común”.

“Los eventos literarios, de cine y más son para hablar entre la sociedad civil y apoyar ideales, hablar del futuro, oír de otras culturas y más. Cada vez más vamos a aprender en la sociedad civil, a ejercitar el difícil arte de la negociación y poder linchar el abuso de poder”, dijo Mayra Santos-Febres, quien confesó que le gustaría conocer más de Panamá, “siento unos sabores muy reconocibles y quiero saber más. Esto es Caribe, es un continuo que la piel se eriza. Siento olores, siento el sol”.

Adrienne Samos piensa que “estos encuentros son fundamentales. El Hay Festival Internacional tiene una reputación de muchos años y es muy prestigioso. El hecho de que hayan elegido Panamá para este encuentro es para nosotros un honor porque todas estas lecturas que cobran sentido en las diversas conversaciones permiten lograr la transformación del mundo”.

El Hay Festival Fórum Ciudad de Panamá 2025 convocó a cerca de 2,000 personas. Del 28 al 29 de enero se llevaron a cabo 13 conversatorios repartidos entre la Universidad Católica Santa María La Antigua, el Museo del Canal y La Manzana.