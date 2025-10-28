Vinicius Jr. anuncia su noviazgo: ¿quién es Virginia Fonseca?

¡Sorpresa! Vinicius Jr vuelve a ser noticia, pero no tiene absolutamente nada que ver con el Real Madrid. Así es, el brasileño ha dejado a todos con la boca abierta tras anunciar públicamente su relación con la modelo y presentadora brasileña, Virginia.

El jugador merengue aprovechó sus redes sociales para publicar románticas fotografías en colaboración con Virginia y así, anunciar su amor.

Todo esto ha ocurrido en la ciudad de Madrid, donde Virginia está de visita desde el fin de semana, puesto que también publicó fotografías durante el Clásico de la liga española, que se disputó el pasado domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.