Vinicius Jr. anuncia su noviazgo: ¿quién es Virginia Fonseca?

<b>¡Sorpresa!</b> <b><a href="/tag/-/meta/vinicius-junior">Vinicius Jr</a> vuelve a ser noticia, pero no tiene absolutamente nada que ver con el <a href="/tag/-/meta/real-madrid">Real Madrid</a>.</b> Así es, el brasileño ha dejado a todos con la boca abierta tras anunciar públicamente su relación con la modelo y presentadora brasileña, <b>Virginia</b>.<b>El jugador merengue aprovechó sus redes sociales para publicar románticas fotografías en colaboración con Virginia</b> y así, anunciar su amor.Todo esto ha ocurrido en la ciudad de Madrid, donde Virginia está de visita desde el fin de semana, puesto que también publicó fotografías durante e<b>l <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/mbappe-y-bellingham-deciden-el-clasico-y-afianzan-el-liderato-del-real-madrid-PF17031925?mrs=eyJnIjo5LCJjIjoiUmVjb21lbmRhY2nzbiBkZSBjb250ZW5pZG9zIiwiYSI6IlZpc2l0YSBkZSBhcnTtY3VsbyByZWNvbWVuZGFkbyIsIm4iOiJN4XMgcGFyYSB0aSJ9" target="_blank">Clásico de la liga española, que se disputó el pasado domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.</a></b>