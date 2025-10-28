  1. Inicio
MADRID

Vinicius Jr. anuncia su noviazgo: ¿quién es Virginia Fonseca?

Fotografía publicada por el jugador brasileño Vinicius Jr. @vinijr
Por
Kathyria Caicedo
  • 28/10/2025 10:23
A través de redes sociales, Vinicius Jr, jugador del Real Madrid, reveló su nueva relación sentimental, se trata de una figura del entretenimiento de Brasil.

¡Sorpresa! Vinicius Jr vuelve a ser noticia, pero no tiene absolutamente nada que ver con el Real Madrid. Así es, el brasileño ha dejado a todos con la boca abierta tras anunciar públicamente su relación con la modelo y presentadora brasileña, Virginia.

El jugador merengue aprovechó sus redes sociales para publicar románticas fotografías en colaboración con Virginia y así, anunciar su amor.

Todo esto ha ocurrido en la ciudad de Madrid, donde Virginia está de visita desde el fin de semana, puesto que también publicó fotografías durante el Clásico de la liga española, que se disputó el pasado domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Quién es Virginia Fonseca Costa, el nuevo amor de Vinicius Junior?

Un nombre bastante conocido en Brasil, Virginia Fonseca Costa ha sido relevante en muchos aspectos. Su fama empezó a través de YouTube, donde compartió contenido con el youtuber brasileño Pedro Rezende, quien más tarde también fue su pareja por dos años.

En 2020, inició una relación con el cantante de country brasileño Zé Felipe, quien fue su esposo y es el padre de sus tres hijos: dos niñas y un varón.

Virginia y Zé Felipe anunciaron su separación el 27 de mayo de 2025. Ahora, cinco meses después, revela con bombos y platillos su nueva relación, ahora con el futbolista Vinicius Jr.

La brasileña ha figurado como modelo, bailarina y tiene su propio programa de televisión, ‘Sábado con Virginia’. También es empresaria, pues posee una línea de belleza, aunque ha estado vinculada en varias polémicas por la calidad de sus productos e incluso plagio.

