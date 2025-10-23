Voluntariado “suma manos” para preservar el medioambiente del emblemático Xochimilco

<b>Voluntarios en acción y esfuerzos para el futuro </b>Durante la jornada en Xochimilco, también refugio natural de especies endémicas como el ajolote, jóvenes y adultos compartieron experiencias centradas en el trabajo comunitario en el campo.Las personas participantes fueron distribuidas en cuatro áreas, dirigidas por personal capacitado, para poder aportar a la producción agroecológica.Mientras realizaba sus tareas de retiro de maleza, Martín Gómez, analista de Seguridad Social en Iberdrola México, destacó que las actividades de voluntariado permiten impulsar acciones que ayudan a conservar la biodiversidad del campo.Por su parte, la voluntaria Paula Rubalcava expresó su deseo de proteger la flora y fauna de la zona para preservar uno de los 'pulmones de la ciudad', y subrayó la importancia de que las empresas capaciten e inspiren a su personal a participar en iniciativas como esta.En su experiencia durante la jornada de apoyo, Joshua Guerrero Gómez, estudiante de preparatoria, manifestó su interés por involucrarse más en el entorno natural de esta localidad y enfatizó que 'es importante que tomemos acción como ciudadanos para restaurar estos espacios'.Mientras los asistentes realizaban su jornada de ayuda, Lourdes de Anda, organizadora de voluntariados con empresas y parte del equipo del proyecto El Buen Campo, explicó que estas dinámicas tienen el objetivo de involucrar a las personas para que aprendan del gran 'legado prehispánico' que existe en Xochimilco, para que 'ayuden a conservarlo'.Entre las acciones de cooperación en los campos agrícolas, las instituciones quieren lograr que más gente se sume a la iniciativa de conservar el medioambiente.'Los voluntarios apoyan al campo, pero también van a apoyar hablando de este proyecto y, gracias a eso, habrá más gente que conozca Xochimilco y siga apoyando', concluyó De Anda.Activo desde 2011, el programa de voluntariado de Iberdrola México promueve acciones en favor del medioambiente, la educación y el desarrollo sostenible, al trabajar en colaboración con una diversidad de organizaciones.