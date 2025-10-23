Voluntariado “suma manos” para preservar el medioambiente del emblemático Xochimilco

El entusiasmo y la curiosidad de los asistentes a la jornada de voluntariado en el emblemático Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, arrancó con la invitación a la sociedad para que realicen actividades ecológicas y así “sumar manos” para conservar el medioambiente.

Araceli García, asistente académica y voluntaria, hizo un llamado a la juventud a “sumarse y aportar más manos” para contribuir al cuidado del ecosistema.

Este tipo de actividades “motivan el poder apoyar a los habitantes en labores de conservación”, señaló García.

La llegada de los voluntarios, en una actividad organizada por Iberdrola México, marcaba el inicio de una nueva jornada de trabajo comunitario en este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Entre las chinampas -islas artificiales-, los participantes se vincularon con la tierra al realizar labores de equilibrio ambiental, como el retiro de lirio, deshierbe, compostaje, trasplante de plántulas y la práctica de una técnica tradicional de siembra.

Durante el evento, los participantes recorrieron los canales de Xochimilco, donde descubrieron la biodiversidad que habita en la zona ecológica.

En el recorrido realizado en trajineras -embarcaciones utilizadas en los canales característicos de esa zona del sur de Ciudad de México-, se apreciaba la riqueza del paisaje natural, así como el avistamiento de aves y especies únicas de la zona.

En el marco de la Semana Internacional del Voluntariado 2025 de la energética Iberdrola México, un grupo de voluntarios participó en diversos talleres y actividades que buscan “impactar de manera positiva” al medioambiente y beneficiar a la sociedad.

“El compromiso de Iberdrola México con el medio ambiente es firme. Generamos energía renovable, estamos comprometidos con el medio ambiente, y este tipo de proyectos nos permite conocer más” sobre cómo cuidar del planeta, declaró la coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la compañía de energía, Karina Gómez.