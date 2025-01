Vox Populi, la poesía panameña recorre las calles de la ciudad

Imagínese un vehículo de compra y venta de chatarra, que va recorriendo las calles y en vez de promocionar el servicio a través del megáfono, tiene a una persona leyendo poesía. Esto es lo que está haciendo el artista panameño Jhafis Quintero con Vox Populi.

El recorrido, que se lleva a cabo desde el 8 de enero y estará hasta el 21 del mismo mes, lleva a los barrios de la capital poemas que abordan temas tan profundos como la soberanía, la identidad cultural y los derechos del pueblo panameño.

Quintero, reconocido por sus proyectos artísticos expuestos en museos y galerías de todo el mundo, regresa a las calles de Panamá con esta propuesta que busca conectar con la gente a través de la poesía, los sonidos y la cotidianidad de la ciudad.

“Me gusta salirme del cubo. Salgo de la institución y me voy a buscar al público de a pie, en su ruta a la casa, en el bar... con este proyecto en particular que quería sacar esta poesía, me da la impresión de que desconocida para la mayoría de la gente, y sacarla de estas especies de prisiones bidimensionales”, revela el artista a La Estrella de Panamá.

También habla de la importancia que tiene para él esta obra. “Sacar estos poemas, estas palabras, estos sentimientos desde los libros y llevarlos al público me da felicidad. Para mí, el logro más grande, o tal vez la mayor pretensión como artista, es que este mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de oídos y corazones posible”.

Para desarrollar el proyecto, Quintero hizo una investigación en la biblioteca del Museo del Canal, explorando los versos de poetas que cuestionaron el poder y soñaron con la libertad. Estas palabras cobran nueva vida en las calles, en un gesto que conecta pasado y presente, mostrando la vigencia de estos temas en la actualidad.

“Este performance le da sentido a mi profesión. Es decir, siendo un artista, soy un comunicador y busco poder comunicarme con la gente, con el pueblo. Lo más importante es sacar la poesía beligerante y contestataria de estos escritores que se manifestaron en contra de la presencia militar estadounidense en Panamá”.

El recorrido comienza cada día a las 2:00 p.m. desde el Museo del Canal, pasando por puntos emblemáticos como el Casco Antiguo, Clayton, Albrook, Obarrio, San Francisco, Curundú, El Chorrillo, Santa Ana, avenida Balboa, Ancón y El Cangrejo.

“Durante el trayecto, mientras voy por El Chorrillo o Santa Ana, siempre suceden cosas curiosas. Una vez, mientras pasábamos, una mujer dijo: ‘Oiga, ¿pero cuándo vas a empezar a vender?’. Estas interacciones me nutren y me hacen reír; es un humor genuino. El humor es como un digestivo necesario”.

El artista comparte otra anécdota. “Había un tipo vendiendo flores. Me sorprendió mucho, porque cuando le expliqué lo que estaba haciendo me dijo: ‘¿Qué estás leyendo?’. Le respondí que estaba leyendo poesía, y mencionó a Ascanio y otros poetas. Resultó que el tipo tenía un conocimiento, debo confesar, mejor que el mío en algunos temas relacionados con los poetas, los mártires y todo ese contexto. Era impresionante. Este hombre, que vende flores en el Casco Viejo, tiene un conocimiento asombroso”.