Zanele Muholi: Antes que las imágenes están las voces

Dependerá de cada uno de nosotros lidiar con sistemas que socavan nuestra existencia. Pero no vamos hacia atrás. Estamos yendo hacia adelante. Empezará en espacios de arte, con estas fundaciones, en cualquier espacio. Hablamos como contribuyente de impuestos. Los contribuyentes existen en cualquier lugar. En Europa, en América... si la gente trans paga impuestos, entonces la igualdad debe empezar por allí. No debería haber personas discriminadas en ningún sentido. Dinero es dinero. Un dólar es un dólar. No es menos porque venga de una persona que se identifica diferente. Vamos hacia adelante y lo haremos progresivamente. Nadie va a detener a nadie porque podemos. Somos inteligentes y somos capaces. No pienso que la gente debería tener temor. Sé libre. Esos que viven alrededor tuyo son libres. ¿Cómo es que tu amor podría estar comprometido por alguien que piensa de otra manera? Eso sí, las familias, los padres necesitan luchar sobre este prejuicio con nosotros. No podemos hacerlo solos.