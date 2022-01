Smithsonian identifica una nueva especie de tiburón en Panamá

Una nueva especie de tiburón fue descrita y nombrada por el científico Ross Robertson del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. La “Squatina mapama” o tiburón ángel de cresta pequeña fue descubierta entre 2010 y 2011, en una investigación financiada por el gobierno español, en las costas del Pacífico y el Caribe de América Central.

En su artículo publicado este 19 de enero el coescritor explica que se trata de un tiburón ángel que tiene el cuerpo plano, semejante a una mantarraya, al igual que otras especies de Squatina, aunque posee sutiles diferencias físicas que lo distinguen y que lo establecieron como una especie separada de otros tiburones ángel en el mundo.

Concretamente la “mapama” posee una línea corta y estrecha de pequeñas escamas que lo distinguen de otros de su especie, lo que según sus autores puede lo puede denominar como “tiburón ángel de cresta pequeña”.

El número total de esta especie no se ha establecido, aunque muchas especies de tiburones ángel son consideradas en peligro de extinción por la International Union for the Conservation of Nature.

En total se han identificado cuatro especies nuevas de Squatina en el Atlántico Occidental en la última década.

La investigación fue llevada a cabo por: Douglas Long, David Ebert, José Tavera, Arturo Acero y Ross Robertson.