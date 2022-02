Lilia Muñoz, ingeniera panameña que apuesta por la inteligencia artificial

La Dra. Muñoz es ingeniera en sistemas computacionales, cuenta con una maestría en computación, un doctorado en aplicaciones de la informática, además de poseer postgrados en docencia superior y alta gerencia. Cedida

La docente universitaria y científica chiricana Lilia Muñoz es una mujer que busca brindar respuestas a diversos desafíos con la tecnología, específicamente a través de una línea de investigación orientada a la inteligencia artificial y a la autonomía de las máquinas (mejor conocida como machine learning).

Esta profesora titular e investigadora con 28 años de servicios en la Universidad Tecnológica de Panamá (Sede Regional de Chiriquí), e integrante del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) ha participado en más de 60 proyectos científicos cuyos resultados han sido publicados en revistas científicas indexadas de prestigio, así como en congresos, y ha fungido como investigadora principal y coinvestigadora de un total de 10 proyectos.

Por su trayectoria y destacada producción, la profesora Muñoz fue galardonada con el Premio Cuásar al Investigador del Año, el cual obtuvo en la Gala Científica de la UTP, realizada en noviembre de 2021. “Obtener este premio significa mucho, primero, por ser la primera mujer en ganarlo, y esto realza el trabajo que, como yo, otras profesionales vienen haciendo en la UTP. Segundo, este galardón es valioso porque puedo inspirar a otras colegas, pero principalmente a mis estudiantes. Por otro lado, aunque sea un premio individual detrás hay un trabajo de equipo, y como equipo también es importante este reconocimiento”.

Uno de sus proyectos más recientes es el “Sistema de predicción del comportamiento de la covid-19” (Epidempredict for covid-19), que recibió financiamiento de la Senacyt al ser uno de los ganadores de la Convocatoria de Respuesta Rápida a la covid-19, que tiene como norte conocer en tiempo real la situación de la pandemia. Se trata de una plataforma inteligente adaptada a las necesidades de Panamá que busca facilitar una gestión óptima de toda la información y los datos específicos relativas a la pandemia de covid-19 y de futuras pandemias.

Dr. Alexis Tejedor, vicedecano de Investigación, Postgrado y Extensión; Dr. Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de la SENACYT; Dra. Lilia Muñoz, ganadora del Premio Cuásar; Dr. Héctor Montemayor, rector de la UTP; y Lic. Alma de Muñoz, vicerrectora académica. /UTP. Cedida

La Dra. Muñoz es, además, una de las cuatro investigadoras de la UTP que han colaborado en el libro Latin American Women and Research Contributions to the IT Field, de la editorial IGI Global, publicado en 2021, que compila trabajos de investigación de 24 autoras de 8 países de Latinoamérica. Cada capítulo fue escrito por científicas líderes, ya que la obra busca visibilizar a las mujeres latinoamericanas como modelos a seguir en el campo de las tecnologías de información y que sus investigaciones inspiren a otras para participar en estas disciplinas. El capítulo redactado por esta ingeniera está dedicado al desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje a través de la tecnología.

Como antesala a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), esta investigadora brinda una entrevista en que presenta detalles sobre su línea de investigación, sus proyectos y envía un mensaje para motivar a las jóvenes estudiar una carrera relacionada a las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

¿Qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial y 'maching learning' como línea de investigación para el beneficio de la sociedad?

Los constantes avances tecnológicos nos permiten utilizar diferentes aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning, las cuales han experimentado una rápida absorción en un gran número de sectores tales como: salud, educación, finanzas, agricultura, entre otros. Aplicaciones como, por ejemplo, el reconocimiento de voz que la utilizamos día a día a través de dispositivos móviles. Otra aplicación es el procesamiento de lenguaje natural utilizado para traducción automática, clasificar textos y recuperación de información. La visión artificial es otra disciplina que incluye métodos para adquirir, procesar y analizar imágenes del mundo real con el fin de producir información que pueda ser tratada por una máquina. Además, la autonomía de las máquinas es, sin duda, un avance notorio en el campo de la inteligencia artificial, siendo los robots autónomos un ejemplo. Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en la sociedad.

Según Muñoz, 'el proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma inteligente adaptada a las necesidades de Panamá'. Pixabay

¿Cuál es el objetivo principal de su proyecto 'Epidempredict for covid-19'?

“La ciencia da solución a problemas puntuales de nuestro entorno”

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una plataforma inteligente adaptada a las necesidades de Panamá, del personal de salud a nivel nacional, que permite la gestión de la información y los datos específicos relativos a la pandemia de la covid-19 y de futuras pandemias.

Para la plataforma se desarrollaron modelos que se ejecutan sobre datos y conocimiento generado y almacenado en bases de datos relacionales y no relacionales. Los algoritmos con los que se trabaja son de inteligencia artificial y machine learning. La implementación de estos modelos se realizó a través de la utilización de una arquitectura que está fundamentada en la utilización de microservicios que permiten el crecimiento del sistema de forma flexible, a través de una escalabilidad horizontal y vertical.

Actualmente, se encuentra en la fase final, validando algunos aspectos para que brinde un excelente servicio. Además de la plataforma, otros resultados que han surgido del proyecto han sido diversas publicaciones en congresos internacionales y revistas de alto impacto.

¿Quiénes forman parte de la investigación?

Se trata de un proyecto de colaboración internacional, conformado por dos subequipos: el Grupo de Investigación en Tecnologías Computacionales Emergentes de la UTP, el Grupo BISITE de la Universidad de Salamanca y el Air Institute de España. Yo soy la investigadora principal. Como coinvestigadores, por parte de Panamá, están el Dr. Vladimir Villarreal, la Dra. Inés Sittón y el Lic. Mel Nielsen. Por España, el investigador es el Dr. Juan Manuel Corchado.

¿Qué es lo que le motiva de hacer investigación y qué mensaje envía a las nuevas generaciones?

Lo que más me motiva de hacer investigación es poder dar solución a problemas puntuales que existen en nuestro entorno. La investigación es cada vez más importante para transformar y aportar soluciones al país, y esto se ha evidenciado con la pandemia de la covid-19 a nivel mundial.

La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica.

Hacer investigación es gratificante, mucho más cuando con ella aportas al desarrollo del país.

Mi mensaje a las nuevas generaciones sería que hay que estudiar; sin lugar a duda, hay que estudiar, y si son carreras en STEM, mejor aún, ya que estas tienen gran potencial, demanda y futuro. Cada día salen nuevos empleos ligados a las disciplinas STEM, pero hay que prepararse para afrontar los nuevos retos que se generan con el desarrollo de esas nuevas tecnologías.