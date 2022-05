Metrología, la ciencia detrás de todas las ciencias

Unidades de referencia de peso del Laboratorio de Balanzas y Masas de Cenamep AIP. Kemuel Pineda

Parece distante, ajena o anónima, pero la metrología, la ciencia que estudia las mediciones, los instrumentos de medición y sus propiedades, se encuentra muy presente en el día a día de todos, desde que llegamos al mundo, cuando instantes después de nacer, un doctor mide nuestra longitud, nos coloca en una báscula para conocer el peso o nos aplica una dosis precisa de una vacuna o medicamento.

Cada vez que vemos uno de los barcos que transita por el Canal, cuando compramos medio kilo de queso amarillo o cuando consultamos la hora, la metrología está presente en mayor o menor medida.

Es una ciencia que se desenvuelve en la dualidad de la omnipresencia y el anonimato, coinciden los poco más de 20 metrólogos que trabajan en el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep AIP), entidad que forma parte del sistema de Centros de Investigación e Innovación, integrado por las Asociaciones de Interés Público (AIP) que son respaldadas por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Cenamep AIP tiene como propósito específico desarrollar y difundir conocimiento sobre la metrología y establecer y mantener los Patrones Nacionales de Medida para diseminar y asegurar la trazabilidad de las mediciones al Sistema Internacional de Unidades de Medida.

Tal es el protagonismo de la metrología, que se encuentra presente en la medición o peso de los productos que ocupan el 80% de las transacciones comerciales en todo el mundo. Un contenedor de mercancía no debe ser transportado si antes no es pesado en una báscula, los medicamentos no llegan a las farmacias sin haber pasado por una balanza analítica y no sería posible comprar la cantidad justa de pan o vegetales, si las balanzas comerciales no se encuentran calibradas.

Instalaciones del Laboratorio de Energía y Potencia Kemuel Pineda

Quienes la estudian y practican dicen que la metrología es “la ciencia detrás de las otras ciencias”, porque en algún momento todas recurren o se apoyan en medidas determinadas o en herramientas de medición que deben funcionar con un error máximo permitido para obtener los resultados esperados.

Transición digital

Y una fecha como hoy, Día Mundial de la Metrología, es una oportunidad propicia para que los especialistas de las mediciones y la trazabilidad compartan el valor e impacto de esta ciencia en la vida de todos, como ocurrirá durante el foro virtual “Metrología en la era digital”, hoy 20 de mayo de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. con la intervención de expositores de Panamá y México. Para participar es necesario registrarse en la página de la asociación www.cenamep.org.pa.

Precisamente, la transformación digital es uno de los grandes retos inmediatos para la metrología, apunta Javier Arias, director de Cenamep AIP. Por ello, la entidad participa en un proyecto internacional colaborativo en el que las diferentes instituciones involucradas con la metrología tratan de alinearse para ser parte de la evolución digital que experimenta el sector y así mantener la eficiencia. “Hoy, en muchos campos de la metrología se trabaja con herramientas que usan sensores digitales. ¿Cómo se calibra eso? Tenemos que ir evolucionando en esa dirección”, puntualiza Arias.

Laboratorio de Tiempo y Frecuencia Kemuel Pineda

Implementación legal

La reciente reglamentación de la Ley 52 del 11 de diciembre de 2007, que regula las actividades metrológicas en la República de Panamá, es otro avance para esta ciencia, destaca Arias. La norma describe las entidades principales que deben liderar el desarrollo metrológico del país, como el Consejo Nacional de Metrología (ente colegiado formado por diferentes instituciones públicas y privadas), que se encargará de la parte reglamentaria de la metrología; y el Laboratorio Nacional de Metrología, que viene siendo el Cenamep AIP, responsable de la parte científica de la metrología.

Con la reglamentación de la Ley 52 de 2007, prosigue Arias, también se estableció el Control Metrológico panameño, el cual indica cómo se deben controlar los instrumentos de mediciones regulados que son empleados en áreas que afectan directamente a la ciudadanía, como la alimentación, seguridad, salud o ambiente; además de actualizar los Patrones Nacionales de Medida y establecer una línea estratégica para el Plan de Metrología Nacional.

“La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Ministerio de Salud (Minsa) nos han contactado recientemente. La ATTT porque está por adquirir nuevos equipos de pesaje dinámico para el pesaje de camiones por temas de seguridad, mientras que el Minsa necesita apoyo técnico con la adecuada redacción de la propuesta de ley sobre ruido ambiental y la reglamentación de los sonómetros o equipos de medición de ruido. Tenemos que estar allí para garantizar que estos equipos de medición funcionen correctamente”, comparte Arias, como ejemplo de cómo hoy la metrología está siendo tomada mucho más en cuenta para asegurar que las mediciones, equipos y herramientas de medición sean las óptimas.

Y sustenta: “En Panamá usamos la metrología en todos los laboratorios, academias y sistemas de innovación que se van generando, porque si no hay control en las mediciones, puede que lo que estemos haciendo tenga un efecto no deseado y allí la importancia de esta ciencia. Esto es desconocido por muchas personas al asumir que todo está correcto (...) Hace falta mucho por desarrollar en materia de metrología, pero estamos satisfechos que más autoridades y gremios valoren el impacto de la metrología en sus labores diarias”.

El Laboratorio de Tiempo y Frecuencia, en el que se monitorea la hora con un margen de error tan extraordinariamente pequeño como 50 (o menos) nanosegundos; el Laboratorio de Energía y Potencia, que proporciona el servicio de calibración y verificación de medidores de energía; y el Laboratorio de Balanzas y Masas, en el que manejan pesos de pequeñas masas (desde el miligramo a los 2 kilogramos) y grandes masas (de 5 kilogramos a 500 kilogramos), son algunas de las áreas de trabajo de Cenamep AIP.