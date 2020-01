Drama y comedia arrasan en los Critic's Choice Awards 2020

La ceremonia se llevó a cabo este domingo en California, y coronó al filme 'Once Upon a Time...in Hollywood' como el máximo galardonado de la noche.

La temporada de premiaciones de este año sigue a buen ritmo con la ceremonia de los Critic's Choice Awards - concedidos por la Broadcast Film Critics Association-, que tuvo lugar este domingo en Santa Mónica, California donde cientos de actores, directores y profesionales de la industria del entretenimiento se congregaron para ser testigos de lo mejor del cine y la televisión del 2019.

La 25° edición de los premios fue presentada por el actor Taye Diggs , quien brindó un ameno tiempo lleno de risas y comentarios acertados.

Dentro de la lista de nominados se encontraron las cintas Joker, 1917, El Irlandés, Ford V. Ferrari, La historia de un matrimonio y Once Upon A Time...In Hollywood, siendo esta última la ganadora del premio a Mejor Película, el máximo galardón de la noche, incluido en sus 14 nominaciones.

En las categorías para actores y actrices los premiados fueron: Joaquín Phoenix como Mejor Actor en Joker, Reneé Zellwegger como Mejor Actriz en Judy, Brad Pitt como Mejor Actor Secundario en Once Upon A Time...In Hollywood, Laura Dern como Mejor Actriz Secundaria en La historia de un matrimonio y Roman Griffin Davis como Mejor Actriz/Actor Joven en Jojo Rabbit.

El director surcoreano Bon Joon Ho obtuvo el reconocimiento de Mejor Director por la película Parasite, al igual que el director británico Sam Mendes por la película 1917. Asimismo, Parasite fue galardonada como Mejor Película de Lengua Extranjera y 1917 lo fue en las categorías de Mejor Cinematografía y Mejor Edición.

Netflix dominó el conjunto de nominados para Mejor Serie Animada con cuatro títulos a su favor, resultando ganadora la serie Bojack Horseman, contra dos de las casas Fox y Amazon.

Discursos y reconocimientos especiales

En cuanto a premios especiales que reconocen el esfuerzo y trabajo constante de los actores y actrices que hicieron transformaciones en la industria, se otorgó el Premio a la Trayectoria de Vida al actor y comediante Eddie Murphy.

Murphy estelarizó la cinta cómica Dolemite Is My Name, estrenada en Netflix en octubre del año pasado. Tras décadas de trabajo, Murphy es considerado uno de los actores mejor pagados en Hollywood, con cintas que sobrepasan los 100 millones de dólares.

"Poder ganarse la vida como actor es un privilegio y una bendición", expresó en su discurso de aceptación, "y ganarse la vida haciendo reír a la gente, no hay nada más alto: eres la persona más afortunada en la Tierra si puedes hacer eso".

Pese a que Murphy no obtuvo el premio a Mejor Actor de Comedia, la cinta que protagonizó fue premiada como Mejor Película de Comedia.

Para la actriz de comedia, Alex Borstein, la noche resultó provechosa, ya que fue galardonada Mejor Actriz Secundaria en una Serie de Comedia por su papel como Susie Myerson en la serie The Marvelous Mrs. Masiel.

"Gracias al elenco de Maisel y al equipo de Maisel, a Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino. Este es un gran honor pero no una gran sorpresa porque fui criada por dos de los críticos más duros del mundo", dijo en su discurso tras aceptar el premio, "uno de ellos está aquí conmigo esta noche, mi padre".

Borstein fue nominada al Premio Globo de Oro 2020 como Mejor Actriz de Reparto, también ha sido nominada para un premio Screen Actors Guild Award en la categoría de Actuación Sobresaliente de una Actriz Femenina en una Serie de Comedia y de Actuación Sobresaliente de un Conjunto en una Serie de Comedia por The Marvelous Mrs.Maisel.

Aún así, la comedia no se llevó todo el pastel, ya que la reconocida directora Ava DuVernay logró subir al escenario para reclamar el premio a Mejor Serie Limitada para Televisión por When They See Us estrenada en Netflix. La serie de cuatro capítulos y menos de diez horas centrada en el escándalo criminal de 'Los Cinco de Central Park', obtuvo un ganador en cuanto a actores: Jharrell Jerome.

"Esta serie comenzó con un tuit de Raymond Santana y ahora él, Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam y el poderoso Korey Wise, representan algo más grande de lo que nunca imaginaron ", compartió la directora, "defienden la justicia, brillan intensamente como las gemas que siempre fueron pero que nunca vimos. Si miras su historia y sientes algo en ese momento, te invito a que consideres hacer algo ".

La directora bajó del escenario tras dar una reflexión sobre el sistema de justicia estadounidense y las mejoras que, como ciudadanos, se deben llevar a la acción. "No hay nada 'correcto' que hacer. Haz lo que sientas, donde estés, pero no dejes que tu ira y tristeza sean todo. Casos como este están sucediendo en todo el mundo, en este país, más específicamente en nuestra guardia", enfatizó, "las personas pobres e inocentes están tras las rejas, mientras que los ricos y los culpables caminan libres y ganan poder".

Alex Borstein ha recibido nominaciones en los Golden Globes y los Screen Actors Guild Awards por su papel del Susie Myerson. Popsugar

El actor Eddie Murphy recibió el Premio a la Trayectoria de Vida por décadas de trabajo. Jeff Kravitz/FilmMagic