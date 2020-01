Cine: lo peor del 2019

Si bien la industria del séptimo arte aplaude los esfuerzos de lo mejor en el panorama mundial y sus impactantes títulos como Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar; Parásitos, de Bong Joon-ho; El Irlandés, de Martín Scorsese o 1917, de Sam Mendes, existen otros ejemplos de películas vistas y consideradas como lo peor estrenado durante el 2019.

Las nominaciones a los premios Óscar fueron conocidas por el mundo hace algunas semanas, pero también los Razzie, que desde 1980 dedican su esfuerzo a premiar al cine más cuestionado del año, iniciando con las consideradas a la peor película del año, entre ellas: Godzilla: Rey de los Monstruos, Cats, Serenity, el Funeral de Medea, Rambo: la última sangre, Glass y Hellboy.

El asesinato de Sharon Tate

Basándose en una frase de la propia Sharon Tate, en la que aseguraba un año antes de ser asesinada que tenía sueños “extraños” en los que vaticinaba ser asesinada por un culto satánico, “The Haunting of Sharon Tate” explora los últimos días que vivió la actriz antes de fallecer trágicamente. Noel Murray, de Los Ángeles Time, escribió que el fiime “convierte los crímenes de la secta de Manson en pasto para alimentar un horrible thriller de serie B”.

Según el portal Looper.com, la lista de lo peor estrenado en el 2019 la integran el drama de ciencia ficción Réplicas, con Kanu Reeves, la versión norteamericana de Intocables, The Upside, esta vez con Kevin Hart y Bryan Craston y la animada Wonder Park, con un argumento carente de sentido.

En cuanto a las actrices, Hillary Duff en El asesinato de Sharon Tate; Milla Jovovich, por su participación en Hellboy; Tyler Perry, haciendo de la popular Madea; Demi Moore (Corporate Animals), Francesca Hayward (Cats), Rebel Wilson, Megan Fox (Zeroville) y Anne Hathaway participan en lo que consideran como las peores actuaciones del año.

Mientras Gerard Butler, por la tercera parte de la serie de rescates al presidente de Estados Unidos, James McAvoy por Glass, Sylvester Stallone por la última de Rambo, John Travolta y David Harbour por Hellboy, son considerados las peores representaciones del año.

Serenity

El misterioso pasado de Baker Dill (Matthew McConaughey), un capitán de un barco pesquero que vive en una pequeña isla del Caribe, vuelve para atormentarle, atrapándolo en una nueva realidad que podría no ser lo que parece. Su vida tranquila desaparece cuando aparece su ex mujer Karen (Anne Hathaway) pidiéndole ayuda para ella y su hijo en común.

Entre los actores y actrices de reparto figuran Jessica Chastain (X-Men: The Dark Phoenix), Cassie Davis (El funeral de Madea), Judi Dench (Cats), Lydia Hearst (El asesinato de Sharon Tate), Sasha Lane (Hellboy), Fenessa Pineda (Rambo: Last Blood) y Rebel Wilson por Cats, se unen a Kyle Chandler (Godzilla: King of Monsters), el comediante James Corden (Cats), Oscar Jaenada (Rambo: Last Blood), Michael Madsen (Trade Paint, con John Travolta), Seth Rogen (Zeroville) y Bruce Willis (Glass).

La dirección de filmes también reviste de la solemnidad por el pésimo trabajo realizado a través de sus filmes, y entre ellos destacan Andrea Berloff por el drama gangsteril The Kitchen; Adrian Grünberg, realizador de la última parte de Rambo; Michael Doherty, por Godzilla: King of Monsters; el músico Fred Durst dirigiendo Fanatic y el aclamado director Neil Marshal, esta vez por su visión al realizar el reboot de Hellboy, y de igual manera cayeron Daniel Farrands por El asesinato de Sharon Tate, el actor y director James Franco por la sátira Zeroville, Noah Hawley dirigiendo Lucy in the Sky, Tom Hooper por Cats y M. Night Shyamalan gracias a Glass.

Los peores guiones correspondieron a las películas The Kitchen, Godzilla: King of Monsters, Cats, Lucy in the Sky, The Ghosts Of Sharon Tate, Madea's Funeral, Rambo: Last blood, Glass, Hellboy y Goldfinch.

La revista Variety incluyó a la nueva versión de Hombres de Negro, la película Yesterday de Danny Boyle, Loqueesha, la comedia romántica Last Christmas y la última hora de Érase una vez en Hollywood como lo peor del año pasado en el mundo del cine.

En cuanto a las peores secuelas o remake destacadas por ser de lo peorcito estrenado el año pasado, las películas Hellboy, Godzilla: King of Monsters, X-Men: The Dark Phoenix, Falling Angel, Madea's Funeral, Glass y Rambo: Last Blood.

Otras películas, de lo peor del 2019

The Goldfinch

Theodore Decker tenía 13 años cuando su madre fue asesinada en un atentado en el Museo Metropolitan de Nueva York. Esta tragedia cambia el rumbo de su vida y se ve sumido en una desgarradora odisea de dolor y culpa, reinvención y redención, y también de amor. A pesar de todo, se aferra a una prueba tangible de esperanza que le dejó aquel terrible día: un cuadro que representa a un pequeño pájaro encadenado a su percha, “El jilguero”.

The Fanatic

Un fanático del cine (John Travolta) desarrolla una peculiar obsesión con su héroe favorito de acción, Hunter Dunbar (Devon Sawa), que le lleva a averiguar su paradero y, posteriormente, a destruir su vida profesional y personal. El filme es descrito por John DeFore, de The Hollywood Reporter, como la iniciativa de “un actor que debería retirarse que se reúne con un director que no debería existir”.

Zeroville

Dirigida por James Franco y ambientada en 1969, trata sobre Ike Jerome, un estudiante que llega a Hollywood obsesionado con entrar en la industria del cine, introduciéndose de este modo en un mundo de sexo y drogas. El crítico Nando Salvá explicaba sobre el filme: “Un completo desastre (...) ovillo de ideas a medio hilar que Franco amontona a lo largo del metraje con la intención aparente de complacer exclusivamente a su propio ego”.