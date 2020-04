La cuarentena ha obligado a millones de personas en todo el mundo a quedarse en sus hogares mientras se mantenga activa la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19). A fin de de aprovechar estos días de resguardo las personas recurren a los servicios de plataformas streaming, los cuales, según medios internacionales son los más beneficiados con la contingencia sanitaria.

Una de ellas es, la multinacional estadounidense Netflix , que informó hoy martes que está viviendo el mayor crecimiento económico de su historia. Según una publicación de la agencia española de noticias EFE, “entre enero y marzo de 2020 -coincidiendo con el estallido de la pandemia-, la firma con sede en Los Gatos (California, Estados Unidos) obtuvo unas ganancias de 709 millones de dólares, que duplican los 344 millones conseguidos en el mismo período del año pasado.

En este mismo período y muy especialmente en el mes de marzo, cuando se decretó el confinamiento en gran parte del mundo, la plataforma de contenidos en streaming vio cómo se disparaban las suscripciones de pago a su servicio, y sumó 15,8 millones de nuevos abonados, reportó EFE.

“Esta cifra rompe todos los récords anteriores de la compañía, y se sitúa muy por encima del que hasta ahora había sido el trimestre de mayor crecimiento de Netflix, los 9,6 millones de nuevos suscriptores de principios del año pasado”, mencionó la agencia de noticias.

Según EFE, la empresa confía en seguir creciendo durante los próximos meses, y proyectó un incremento de 7,5 millones de suscriptores de pago entre abril y junio, aunque alertó de que se trata en gran medida de una ‘conjetura’ que dependerá del levantamiento parcial o total de las medidas de confinamiento en cada país.

Sin embargo, Netflix no es la única que ostenta jugosas suma de dinero durante estos meses de confinamiento. YouTube, propiedad de Google, de Alphabet Inc, recaudó 110 millones de dólares en la aplicación durante el mismo período de tiempo, el más alto entre las principales aplicaciones de streaming a nivel mundial, según un reporte de las firmas de análisis Apptopia y Braze, detalló el medio digital Ámbito.

“Miles de usuarios pasaron más tiempo en el servicio de YouTube Kids debido al incremento del uso producido por el cierre de miles de escuelas en marzo”, redactó el medio.

El informe también mostró que la plataforma de juegos por streaming Twitch , de Amazon.com Inc, también fue una de las aplicaciones móviles más descargadas en todo el mundo, recaudando casi 20 millones de dólares en tiempo de uso en el mismo período, según Ámbito.

“El título de batallas en línea de Riot Games "League of Legends" actualmente es el juego más visto en la plataforma, según TwitchMetrics, que rastrea la popularidad de los juegos en la plataforma”, explicó el medio.

En el caso específico de Amazon (la compañía estadounidense de comercio electrónico fundada en 1994 por Jeff Bezos), la marca también se ha visto beneficiada no sólo por su servicio de streaming de Amazon Prime, sino también por el servicio de comercio electrónico que ofrece a nivel mundial.

La plataforma Amazon Prime Video también se ha beneficiado del confinamiento en casa. Tomada de Amazon

A pesar del futuro prometedor que viene para las plataformas de streaming, no todas corren la misma suerte. The Hollywood Reporter publicó una información donde estima que Disney+, podría verse afectada por las pérdidas que The Walt Disney Company ha tenido con la cancelación de algunos estrenos como Mulán, por lo que empresas como Apple TV+ podrían adquirir sus acciones para rescatar sus contenidos y que la empresa de la manzana tenga un crecimiento potencial, puntualizó el diario El Sol de México.

Tanto Netflix como Amazon Prime Video, además de películas producidas por Walt Disney Studios, también agregan contenido de Disney Pixar.