Cine hacia la 'nueva normalidad'

La pandemia ha trastocado el funcionamiento tradicional de todos los sectores conocidos; el cine no escapa de esta realidad.

Ventas de entradas 'online', el aforo de la sala reducido, distanciamiento social en los baños y servicios personalizados de “snaks” son algunas de las nuevas reglas para el regreso al séptimo arte en el mundo. 'Tenet', el nuevo filme de Christopher Nola, se estrena este mes de julio. En Panamá aún no se anuncia la reactivación, sin embargo, los cineastas se reinventan

La nueva normalidad en el cine sería una “experiencia cinematográfica de película”. Las reglas del juego postCovid-19 insisten en un interesante protocolo que apunta a una disminución sustancial de butacas por el tema del distanciamiento, con el fomento de entradas en línea –práctica que algunas salas del país realizaban con éxito para evitar aglomeraciones y largas filas en la taquilla–, así como mejoras en la calidad del servicio en lo que se denomina “candy” o la compra de millos, sodas y snacks.

Pareciera que las relaciones familiares y de pareja tomarán cierta distancia para evitar focos de contagio, no se verán interminables filas y, de existir, tendrán dos metros de distancia antes de comprar las respectivas entradas... ¿Y la cartelera?

Si el mayor porcentaje de oferta cinematográfica proviene de Estados Unidos, la película ungida vendría nada más y nada menos que de la mano del realizador más arriesgado de los últimos años, Christopher Nolan.

El 17 de julio, Nolan tiene previsto estrenar Tenet, cinta de acción y espionaje internacional que mezcla viajes en el tiempo y las aventuras de un agente secreto que debe prevenir la Tercera Guerra Mundial, en lo que algunos consideran una secuela o heredera de El Origen.

En una entrevista concedida al Washington Post, el director de Dunkerke e Interestelar comentaba que, si bien es cierto, hay momentos en la vida mucho más importantes que ir al cine, “en tiempos inciertos, no hay nada más tranquilizador que pensar que estamos en esto juntos, algo que la experiencia cinematográfica ha estado reforzando por generaciones”.

Sin embargo, el panorama de la industria refleja incertidumbres y convirtió en realidad una fantasía casera el estreno de títulos que irían a la cartelera de cine de no haberse dado la pandemia.

De esta manera, por unos $20, la sala de los hogares en el mundo –a través de plataformas streaming– lograron impulsar a la secuela de la animación computarizada Trolls en un perfecto inicio de la nueva práctica de uso de la sala de cine al hogar para estrenos de alto perfil de Hollywood, logrando una recaudación superior a los 100 millones de dólares.

Pero veamos este indicador, que parece razonablemente certero en el formato que se vendió, y al éxito le seguirán, por ejemplo, una película sobre Scobby Doo, lo nuevo del director de comedias Judd Apatow, El rey de Staten Island y el último proyecto infantil del aclamado dramaturgo Kenneth Branagh, con el filme Artemis Fowl, que tenía estreno previsto para el año pasado y se corrió para este año, con tan mala suerte de Covid-19, que encima pasó directo a Disney+.

'Tenet', la próxima película de Christpher Nolan, ya tiene fecha de estreno. Cedida

Esta tendencia de estrenos de cine en el formato casero, le permitiría a los productores de películas “directo a vídeo” fortalecer el catálogo y proponer nuevas experiencias que compitan a Netflix, que sigue dominando las preferencias de streaming, pero seamos claros, el catálogo, por muchos títulos que contenga, no es tan pegajoso como el de una propuesta que concite lo mejor del cine B y algunos estrenos que los grandes estudios tienen fuertes corazonadas de que no pegarán tanto en la gran pantalla y tienen el espacio asegurado con este cine de la lista A en la comodidad del hogar.

Ahora, Nolan tiene un punto en su argumentación de rescate de las salas de cine, al apuntar que “la combinación de la demanda confinada y la promesa de nuevas películas podría estimular economías locales y contribuir con billones a nuestra economía”, refiriéndose a la realidad estadounidense, en la entrevista que contestó al Post.

Pareciera que Tenet cuenta con una gran ventaja. Si el estreno de Mulán, No Time to Die, Rápidos y Furiosos 9, Viuda Negra, entre otras grandes películas denominadas “blockbusters”, pasa para fechas alejadas del inicio de la nueva normalidad, sería el claro campeón mundial de la taquilla por mucho tiempo, considerando que su cine es impecable, aun teniendo como competidora una nueva película de la serie de La Purga titulada The Forever Purge, aunque esta franquicia, popular entre su fanaticada, nunca ha sido un taquillazo.

Así que la experiencia de ir al cine tendría su área de mejora si se incrementara la promoción y fomento de la venta de boletos online; la colocación de indicadores de distancia en el suelo (claro, así aprovechan también para hacer publicidad de la sala y nuevos estrenos con eso de que miramos hacia el piso); difusión de medidas de higiene con cartelería informativa tanto en las salas de cine como en los espacios de promoción vía web, cambios en los horarios (con horas programadas) para flexibilizar el acceso a las salas, conociendo que habrá 50% o menos público en cada función, muchos dispensadores de gel hidroalcoholizado y un control estricto pero amigable y orientado a las mejores prácticas de servicio al cliente para que no se sientan maltratados y de paso se regresen al hogar para ver cine en casa.

Curiosamente, así como en 1960 Psicosis de Alfred Hitchcock provocó cambios en la tradición de los horarios en las salas de cine en donde gracias al vilo y suspenso que provocó su película, el público ya no quería llegar tarde para no perderse la mejor escena, ahora Tenet fijaría un nuevo paradigma en la experiencia del cine postpandemia.

Lo que queda es volver al futuro visto en el pasado televisivo de Los Jetson, pedir más al estilo VIP en una sala muy cómoda y amplia porque se dice que cinéfilo no superará el tercio del total, seguir con un control estricto de normas de higiene para disfrutar de una película, pero el cine seguirá brindando la gran experiencia de entretenimiento mundial para todos.

¿Y nuestro cine?

Sheila González, directora Nacional de Cine del Ministerio de Cultura, explicaba que la crisis sanitaria producida por la expansión del Covid-19 ha provocado severas consecuencias que van más allá de la salud, dada la suspensión de las actividades colectivas que afectaron fuertemente todas las actividades culturales y escénicas, incluido el cine.

En este contexto, los productores y directores de cine se han mantenido solidarios presentando propuestas para acercar sus producciones a través de dispositivos online y plataformas streaming, mientras duren las medidas sanitarias implementadas, entre ellas la plataforma MiCultura en Casa, en donde han presentado sus trabajos en ficción y documental.

También, la plataforma cinebunker.com ha recopilado con el apoyo de directores y productores panameños una variedad de producciones panameñas y ya están disponibles vía streaming de forma gratuita, para que las puedan ver desde la comodidad de los hogares. El servicio brinda por ahora 97 títulos entre películas, documentales y cortometrajes que estarán disponibles hasta 23 de mayo.

Asimismo, el sitio materiaextra.com publicó una guía de películas panameñas disponibles en las diversas plataformas de streaming locales e internacionales como Medcom Go, TVN Pass, Netflix.

Solo tienen que acceder al link publicado y los direcciona a las distintas plataformas donde se están exhibiendo las películas. Igualmente, todas las noches está realizando transmisiones de entrevistas en vivo desde Instagram @materialextra, con la finalidad de que puedan conocer más sobre la industria cinematográfica y todas las personas que están detrás de ella.

Otra iniciativa llamada “El Reto Micro Cine Online”, organizada por el Colectivo Cine Animal (micro.cineanimal.com), abrió una convocatoria invitando a artistas emergentes a realizar cortometrajes de hasta 5 minutos, hechos únicamente con material de archivo. Además, en el sitio puedes mirar más de 50 cortometrajes panameños realizados en las ediciones anteriores del reto.

Así como ellos, muchos otros cineastas panameños han liberado sus creaciones de forma gratuita, y nos manifestaron su disposición a apoyar al Gobierno Nacional en materia de producción de comunicación especial que se pueda dar durante el manejo de la crisis